Bientôt un transfert facile de Google Photos vers Apple iCloud

Dans le cadre de l'Initiative de Transfert de Données, l'outil sera déployé au cours de la semaine prochaine.

TL;DR Nouvel outil de transfert d’images Google Photos vers iCloud.

L’outil fait partie de l’initiative de transfert de données (DTI).

Le processus de transfert ne supprime pas les images de Google Photos.

Transfert simplifié de Google Photos vers iCloud

Google et Apple ont conjointement développé un nouvel outil permettant de faciliter le transfert d’images de Google Photos vers iCloud. Il s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de Transfert de Données, plus connue sous l’acronyme DTI, un projet collaboratif qui a vu le jour en 2023 avec Apple, Google et Meta en tant qu’acteurs principaux.

Un outil d’automatisation du transfert d’images

Cet outil innovant, dont le déploiement est prévu dans le courant de la semaine, propose une automatisation du processus de transfert. Il permet ainsi à l’utilisateur de ne pas avoir à télécharger, téléverser ou effectuer toute autre action, en dehors de l’initiation du processus sur le web. Selon une page d’assistance d’Apple, la durée du transfert peut varier de quelques heures à plusieurs jours, en fonction de la taille du transfert.

Modalités et limites du transfert

Il est important de noter que le transfert d’images de Google Photos vers iCloud ne supprime pas automatiquement les images de Google Photos. L’utilisateur doit effectuer cette opération manuellement si nécessaire. De plus, le service ne fonctionne pas pour les comptes d’enfants, les comptes Apple ID gérés (ceux configurés par des administrateurs IT) ou les comptes iCloud avec la protection avancée des données activée.

Cet outil vient compléter celui lancé en 2021 qui, de manière inverse, permettait le transfert de vos images d’iCloud vers Google Photos.

Un contexte réglementaire favorisant la collaboration entre géants du numérique

Il convient de rappeler que l’annonce de cette innovation coïncide aussi avec l’adoption du Digital Markets Act par la Commission Européenne, ce qui a poussé les « gatekeepers » du numérique à s’aligner avec les régulations de cette autorité. C’est dans ce contexte que le DTI est né, donnant lieu à des collaborations inédites entre Apple, Google et Meta dans l’objectif de favoriser l’interopérabilité dans le domaine du transfert de données.