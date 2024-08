Après presque trois décennies, Microsoft augmente enfin la limite de taille de la partition FAT32 sur Windows

En 2021, Dave Plummer, ingénieur à la retraite, a exprimé qu'il considérait son choix comme une solution temporaire uniquement.

TL;DR Microsoft étend la capacité FAT32 de 32 Go à 2 To.

Dave Plummer explique la raison initiale de la limitation à 32 Go.

La mise à jour semble être un geste symbolique.

Une vieille « injustice » corrigée par Microsoft

Microsoft a apporté une modification significative lors de sa récente mise à jour de Windows 11 Insider Canary Preview Build. Pour le bonheur des passionnés d’informatique, l’entreprise a augmenté la taille de partition maximale en FAT32 de 32 Go à 2 To lors de l’utilisation de l’invite de commandes. Un changement qui intervient après 28 ans, mettant fin à une « erreur » de longue date repris par « The Verge ».

Comprendre l’origine de cette limitation

Dave Plummer, ancien ingénieur système chez Microsoft, a révélé dans une vidéo de 2021 sur sa chaîne YouTube « Dave’s Garage », pourquoi il avait choisi de limiter la taille de partition à 32 Go. Selon lui, cette décision prise « par un matin de mardi pluvieux » au milieu des années 90, devait avoir une durée de vie très courte et connaître une augmentation lors de la prochaine révision. « J’ai choisi le chiffre de 32 Go comme limite et j’ai poursuivi ma journée », a-t-il déclaré. « Je n’ai commencé à regretter ce choix que lorsque les cartes SD ont atteint la fameuse taille de 32 Go plusieurs années plus tard. »

Entre démystification et stratégie d’entreprise

Plummer a également réfuté le mythe selon lequel Microsoft aurait imposé ce plafond de 32 Go pour favoriser l’adoption du format NTFS de l’entreprise. Selon lui, le NTFS était déjà largement adopté et, à sa connaissance, Microsoft n’en a jamais fait la promotion ou généré le moindre revenu grâce à sa licence. Selon l’ancien ingénieur, le choix de limiter arbitrairement FAT32 avait pour but d’éviter le gaspillage d’espace, notamment avec les petits fichiers, plutôt que de déployer des stratégies commerciales sournoises.

Un geste symbolique plus qu’une évolution pratique

Malgré l’usage limité du FAT32 aujourd’hui, il est principalement remplacé par exFAT pour les cartes SD, cette modification semble surtout être un acte symbolique – l’équivalent pour un geek de Windows de gracier une figure historique décédée depuis un siècle – plutôt qu’un changement pratique qui aurait un impact concret sur les utilisateurs actuels.