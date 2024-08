Proton Pass étend sa prise en charge aux identifications biométriques Touch ID et Windows Hello

Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un forfait Pass Plus ou supérieur.

TL;DR Proton ajoute l’authentification biométrique à son gestionnaire de mots de passe.

Seuls les utilisateurs payants peuvent utiliser cette fonctionnalité.

Le gestionnaire de mots de passe intègre désormais la gestion des identités.

Proton améliore son gestionnaire de mots de passe

L’entreprise Proton, longtemps connue pour ses services d’email chiffré et de VPN, a décidé d’innover en se lançant un nouveau défi : rivaliser avec des concurrents comme 1Password pour la gestion de mots de passe. À cette fin, Proton a récemment ajouté l’authentification biométrique à son application Proton Pass, sorti de sa phase beta plus tôt cette année.

Unlock rapide avec l’authentification biométrique

L’authentification biométrique, une fonctionnalité présente sur de nombreux autres services, permet aux utilisateurs de Proton Pass de débloquer rapidement leur application de sécurité en utilisant leur empreinte digitale ou leur visage, évitant ainsi de taper le mot de passe à chaque connexion. Cependant, « elle n’est pas disponible pour les utilisateurs gratuits : seuls ceux qui ont souscrit à un plan Pass Plus (et au-dessus) y ont accès ». Le coût minimal du plan est de $23.88 par an ou $4.99 par mois.

La gestion des identités pour tous

Une autre dimension de cette mise à niveau réside dans le fait que Proton a enrichi son gestionnaire de mots de passe pour inclure les identités, c’est-à-dire la possibilité de remplir automatiquement des formulaires avec vos informations de contact en un seul clic.

Au contraire de l’authentification biométrique, cette fonctionnalité est accessible pour tous les utilisateurs, qu’ils soient payants ou gratuits.

Gain de temps et de sécurité

« Avec l’introduction des identités et de l’authentification biométrique, Proton Pass augmente significativement la productivité de nos utilisateurs », a déclaré Son Nguyen Kim, chef de produit Proton Pass.

En effet, ces fonctionnalités améliorent non seulement la sécurité, mais simplifient aussi considérablement les tâches quotidiennes, permettant aux utilisateurs de gagner du temps et de réduire le stress lié à la gestion de leur vie numérique. Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui dans l’application Proton Pass pour Windows et Mac.