Une faille de sécurité et des ventes décevantes plombent Trump Mobile

Dès ses débuts, Trump Mobile est confronté à une crise de confiance et à des résultats commerciaux faibles.

Tl;dr Une faille de sécurité sur Trump Mobile expose les données personnelles de nombreux clients.

La brèche aurait touché des milliers de personnes, sans réaction ou correctif officiel annoncé.

Le lancement du Trump T1 est aussi jugé décevant commercialement, avec des ventes bien inférieures aux attentes et une forte concurrence tarifaire.

Trump Mobile confronté à une crise de cybersécurité

Alors que les premiers exemplaires du très attendu Trump T1 commencent à parvenir à leurs acheteurs après une interminable attente, un problème bien plus sérieux vient troubler ce lancement déjà laborieux. Une faille découverte sur le site Trump Mobile expose actuellement les données personnelles des clients, mettant en évidence de profondes carences en matière de ségrité informatique.

Une brèche exploitée, des milliers de clients concernés

Selon deux vidéastes connus sous les pseudonymes voidzilla et penguinz0, l’alerte a été donnée par une tierce personne affirmant avoir facilement eu accès à la base complète de clients via une simple faille technique. À la clé : noms, adresses postales et électroniques, mais, soulagement relatif, aucune information bancaire. Comme le résume voidzilla : « N’utilisez pas trumpmobile.com si vous ne voulez pas voir vos informations fuiter. C’est vraiment aussi grave que ça ». Cette fuite n’a pour l’instant reçu aucune réponse officielle ou correctif de la part des responsables du site.

Voici, d’ailleurs, les principaux types de données concernées :

Noms complets et coordonnées postales .

. Adresses email associées aux commandes .

. Tous éléments facilitant l’identification des clients concernés.

L’impact sur les ventes du Trump T1

Ironie du sort, cette faille jette un voile sur un autre chiffre révélateur : seulement 30.000 commandes auraient été passées pour le fameux smartphone… et ce, par environ 10.000 acheteurs distincts. Un contraste saisissant avec l’estimation initiale évoquant près de 590.000 ventes. Les analyses laissent entendre que nombre d’acheteurs ont dû passer plusieurs commandes, sans doute pour cumuler appareils et forfaits mobiles associés, mais cela ne suffit pas à masquer un lancement très timide.

Le positionnement tarifaire du service, fixé à 47,45 dollars par mois, semble peu compétitif face à des offres concurrentes telles que celles de Google Fi ou encore Visible+, qui se montrent plus abordables pour des prestations similaires.

Le buzz ne suffit pas à convaincre

Entre inquiétudes liées à la protection des données et dynamique commerciale décevante, difficile d’affirmer si le Trump T1, au-delà de son effet d’annonce médiatique, trouvera réellement sa place sur le marché des smartphones. Cette double actualité illustre bien combien le succès d’un appareil ne se joue pas uniquement sur sa notoriété mais aussi, et peut-être surtout, sur la confiance accordée par ses utilisateurs.