Proton lance un portefeuille Bitcoin auto-géré

La société suisse Proton a révélé une nouvelle innovation : un portefeuille numérique auto-géré qui permet les transactions crypto via email.

TL;DR Proton AG lance Proton Wallet, un portefeuille numérique open source.

Le portefeuille ne supporte actuellement que Bitcoin, mais pourrait ajouter d’autres devises.

Une version payante, Proton Wallet Plus, est en cours de développement.

Proton AG dévoile Proton Wallet

Proton AG, entreprise technologique suisse appréciée pour ses services en ligne axés sur la confidentialité, a récemment présenté son Proton Wallet. Il s’agit d’un portefeuille numérique en libre-service en open source, actuellement en accès anticipé.

Disponibilité et compatibilité

Selon un communiqué de presse partagé avec crypto.news, cette nouvelle solution est disponible sur le web et les plateformes Android et iOS. Proton affirme que le portefeuille ne prendra en charge que le Bitcoin au lancement. Cependant, la société envisage d’étendre ce support à d’autres devises, y compris les monnaies fiduciaires, en se basant sur les retours des utilisateurs.

Fonctionnalités et intégrations

Le Proton Wallet permet aux utilisateurs d’envoyer des cryptomonnaies à des adresses e-mail, même si celles-ci ne sont pas liées à Proton Mail, le service de messagerie chiffrée de l’entreprise. Proton a d’ores et déjà sécurisé des intégrations avec des passerelles d’achat de Bitcoin dans plus de 150 pays, sans toutefois révéler l’identité de ses partenaires.

Dans le but de protéger Proton des risques posés par la finance traditionnelle, la société déclare sous-entendre que ce portefeuille facilite l’adoption d’autres moyens de paiement non contrôlés par des institutions centralisées. En effet, comme le souligne Proton, « cela nous permet, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté Proton, d’adopter plus facilement des moyens de paiement non contrôlés par des institutions centralisées, nous isolant davantage des risques représentés par la finance traditionnelle. »

Proton Wallet Plus : une version renforcée

Proton développe également une version payante du portefeuille, appelée Proton Wallet Plus. Cette dernière incorporera Proton Sentinel, un « programme de sécurité spécial » destiné aux utilisateurs confrontés à un « risque de cyberattaque accru ».

Depuis sa création en 2013, Proton a toujours été attachée à des initiatives liées à la blockchain, d’où son intérêt pour le développement de solutions de paiement innovantes telles que le Proton Wallet.