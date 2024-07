Proton Mail lance Scribe, son assistant de rédaction IA

Proton assure que Scribe ne peut pas se former lui-même sur les données de votre boîte de réception.

TL;DR Proton Mail introduit une nouvelle fonctionnalité, Scribe, basée sur l’IA.

Cet outil aide à composer et à nettoyer les brouillons tout en respectant la confidentialité des utilisateurs.

Scribe est accessible uniquement en anglais pour l’instant, avec des options d’abonnement diverses.

Proton Mail innove avec Scribe, un assistant IA garantissant confidentialité et efficacité

Introduisant une technologie de pointe en matière d’intelligence artificielle, Proton Mail dévoile Scribe, une fonctionnalité prometteuse pour rivaliser avec les outils d’IA de Google et Microsoft.

Plus qu’un assistant d’écriture

Conçu pour optimiser votre productivité électronique, « Proton Scribe est un assistant d’écriture IA qui peut vous aider à composer et à nettoyer vos brouillons ». L’approche visant à préserver la confidentialité des utilisateurs se démarque : contrairement à de nombreux autres assistants d’écriture IA, Scribe ne peut pas se former sur les données de votre boîte de réception. De plus, Proton Mail n’enregistre ni ne journalise aucune donnée de vos brouillons d’e-mails.

Un outil basé sur l’open-source

Permettant à ses utilisateurs d’exécuter Scribe localement selon la compatibilité de leur système, Proton Mail ressuscite l’esprit de l’open-source. Sinon, les utilisateurs peuvent l’exécuter sur les serveurs sans journal de Proton. L’outil est alimenté par des modèles et des codes open-source, faisant du produit un outil open-source et permettant aux chercheurs indépendants de déterminer sa sécurité et sa confidentialité.

Mode d’accès et utilisation

Un clic sur l’icône du crayon dans le compositeur Proton Mail vous donnera accès à Scribe. En donnant simplement l’idée de ce que vous souhaitez dire dans un courriel, Scribe produira un brouillon que vous pouvez ensuite modifier avec les options de raccourcissement et de relecture. Pour rendre votre courriel plus formel, une option est proposée.

Accès limité et options d’abonnement

Proton Mail précise que Scribe ne soutient pleinement que l’anglais pour le moment, mais la disponibilité est progressive. Les abonnés Visionnaire et à vie y ont accès gratuitement. Les clients des forfaits Proton Business peuvent essayer gratuitement l’intelligence artificielle Proton Scribe pendant 14 jours, après quoi l’outil coûtera 3$ par mois, par utilisateur. Une avancée certaine, mélangeant technologie de pointe, confidentialité, et offre diversifiée.