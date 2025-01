Meta abandonne le Quest Pro : la VR premium ne trouve pas son public

Commercialisé à un prix élevé, le Quest Pro de Meta ne rencontre pas le succès escompté et disparaît des étagères.

Tl;dr Meta arrête la vente du Quest Pro après un échec commercial, le casque VR haut de gamme n’ayant pas trouvé son public.

Meta recommande désormais le Quest 3 comme alternative, un modèle plus abordable et performant.

Les casques VR premium peinent à séduire le grand public, malgré les efforts d’Apple et Meta pour améliorer l’expérience.

Un échec commercial pour un produit haut de gamme

Le Meta Quest Pro a été lancé à 1499 dollars (avant de baisser le prix à 999 dollars) avec des promesses d’améliorations significatives par rapport au Meta Quest 2, son prédécesseur populaire. Cependant, malgré des caractéristiques internes plus performantes et de nouvelles fonctionnalités innovantes, le casque n’a pas rencontré le succès escompté. En effet, bien que Meta ait annoncé qu’il continuerait à vendre le produit jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’à épuisement des stocks, la demande n’a pas été au rendez-vous. Le Quest Pro de Meta a souffert d’une réputation mitigée due à son prix élevé et à son poids, des éléments qui ont freiné de nombreux utilisateurs potentiels.

Le Quest 3, une alternative plus accessible

Face à l’échec du Quest Pro, Meta recommande désormais le Quest 3 comme alternative pour les utilisateurs intéressés par un casque de réalité virtuelle de qualité. Le Meta Quest 3, bien qu’il soit toujours un modèle haut de gamme, est vendu à un prix plus abordable que le Quest Pro, avec des performances satisfaisantes et des fonctionnalités améliorées par rapport à son prédécesseur. Cela permet à Meta de cibler un public plus large tout en restant compétitif sur le marché des casques VR. Il semble que la stratégie de Meta soit de privilégier un modèle moins onéreux pour atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs.

Le marché du VR haut de gamme toujours en difficulté

Le cas du Meta Quest Pro n’est pas un incident isolé. Les casques de réalité virtuelle haut de gamme peinent à s’imposer, malgré des efforts considérables pour améliorer l’expérience. Le Vision Pro d’Apple, qui coûte la « modique » somme de 3500 dollars, a lui aussi rencontré des difficultés de vente. Bien qu’il ait été amélioré après un lancement décevant, il reste un produit de niche qui ne parvient pas à convaincre le grand public. Meta et Apple se retrouvent ainsi confrontés à la même problématique : malgré des produits techniquement avancés, la réalité virtuelle haut de gamme peine à séduire au-delà d’un cercle restreint d’utilisateurs.

L’avenir de la réalité virtuelle et des produits haut de gamme

Si la réalité virtuelle continue de se démocratiser à travers des modèles comme le Quest 3, les casques haut de gamme pourraient voir leur avenir se dessiner autrement. Meta et Apple semblent chercher à intégrer la VR dans des domaines spécifiques tels que le travail collaboratif ou l’innovation technologique, plutôt que d’essayer de séduire le grand public avec des casques ultra-performants et coûteux. Les prochains mois seront cruciaux pour observer si la réalité virtuelle trouve enfin son véritable marché, et si des produits comme le Quest Pro ou le Vision Pro auront une chance de percer dans un environnement déjà saturé de produits plus abordables.