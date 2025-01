Meta a été contraint de retirer des comptes IA de ses réseaux sociaux après une polémique sur leur caractère inquiétant et inutile.

Tl;dr Meta a créé des comptes IA sur ses plateformes, mais une polémique a éclaté après leur découverte.

Le personnage « Liv » a suscité des critiques pour ses réponses controversées et son manque de diversité.

Meta a supprimé ces comptes en raison d’un bug empêchant leur blocage par les utilisateurs.

Des personnages IA introduits discrètement

Depuis fin 2023, Meta a introduit une douzaine de comptes Instagram et Facebook animés par des IA. Lancés à l’origine avec des versions de célébrités générées par l’intelligence artificielle, ces comptes publiaient du contenu généré artificiellement et répondaient aux utilisateurs via des messages privés. Bien que peu remarqués initialement, ces comptes ont provoqué un tollé en décembre 2024 après la publication d’un article du Financial Times évoquant l’expansion des profils IA sur les plateformes. Selon Connor Hayes, vice-président de Meta pour l’IA générative, ces profils pourraient, à terme, agir comme des comptes normaux avec des bios, des photos et la possibilité de partager du contenu.

Une controverse centrée sur le personnage « Liv »

Parmi les personnages IA, « Liv », présenté comme une “maman queer noire et fière,” a attiré une attention particulière. Des captures d’écran de conversations partagées sur les réseaux sociaux montraient des réponses où « Liv » reconnaissait que ses créateurs manquaient de diversité, mentionnant même que l’équipe de développement ne comptait aucun développeur noir. Cela a suscité des critiques sur la manière dont l’IA représentait des communautés marginalisées. Le personnage lui-même a admis « perpétuer des dommages » et suggéré une refonte menée par des créateurs noirs pour une représentation plus authentique. Meta n’a pas confirmé l’authenticité des propos de l’IA.

Une réaction mitigée des utilisateurs

Sur les réseaux sociaux comme Threads, X et Bluesky, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur malaise, qualifiant ces comptes IA de « dérangeants » et inutiles. Certains ont appelé à bloquer ou signaler ces profils, craignant que leurs interactions soient utilisées pour entraîner les modèles d’IA de Meta. L’algorithme de Threads a résumé les critiques comme des utilisateurs qualifiant ces profils d’« inutiles ». Cette réaction virale a exposé les inquiétudes sur l’éthique et les implications des IA dans des rôles sociaux sensibles.

Meta retire les comptes et reste sous pression

Face à la controverse, Meta a annoncé la suppression des comptes IA en raison d’un bug empêchant les utilisateurs de les bloquer. Dans un communiqué, la société de Mark Zuckerberg a précisé que ces personnages faisaient partie d’un test lancé en 2023, gérés par des humains et non par des algorithmes autonomes. Cependant, des comptes IA créés par des utilisateurs continuent d’exister, notamment des « petites amies virtuelles » très populaires. Ce débat soulève des questions plus larges sur la présence des IA sur les réseaux sociaux et la responsabilité des entreprises dans leur conception. Meta devra naviguer avec prudence dans ce domaine en pleine évolution.