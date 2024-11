15 millions d’utilisateurs pour Bluesky, le réseau social qui défie X

Bluesky continue son ascension rapide et franchit aujourd’hui le seuil des 15 millions d’utilisateurs.

Une croissance impressionnante en un temps record

Bluesky a connu une augmentation spectaculaire de son nombre d’utilisateurs, atteignant 15 millions en seulement quelques mois. Le site a gagné environ un million de nouveaux utilisateurs en une semaine, avec une majorité d’utilisateurs venant des États-Unis. Cette évolution rapide se produit après des événements politiques majeurs, notamment les élections présidentielles américaines, qui ont incité de nombreux utilisateurs à chercher des alternatives aux plateformes plus établies.

Les raisons de l’attrait pour Bluesky

L’attrait pour Bluesky réside dans sa proposition unique : une plateforme décentralisée basée sur le protocole AT. Contrairement à des services comme X, Bluesky permet aux utilisateurs de créer leurs propres fils d’actualités algorithmiques, ce qui offre une expérience plus personnalisée. De plus, l’absence de publicité et le modèle axé sur l’utilisateur en font une option particulièrement attractive pour ceux qui cherchent à échapper à la centralisation des plateformes existantes.

Bluesky face à une concurrence féroce

Bien que Bluesky ait connu une croissance impressionnante, il reste encore loin derrière des géants comme X, qui compte plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, et Threads de Meta, avec ses 275 millions d’utilisateurs mensuels. Cependant, la plateforme de Jack Dorsey parvient à se démarquer grâce à sa nature décentralisée et ses fonctionnalités qui privilégient la liberté d’expression et la personnalisation, des points qui séduisent de plus en plus d’utilisateurs.

Des fonctionnalités inédites pour fidéliser les utilisateurs

Bluesky ne cesse d’ajouter des fonctionnalités innovantes pour améliorer l’expérience utilisateur. Parmi celles-ci, on trouve la possibilité de publier des vidéos, des publications épinglées, des polices personnalisées et un ensemble d’outils anti-toxicité. Ces dernières fonctionnalités permettent aux utilisateurs de mieux gérer leurs publications et d’éviter les abus, un aspect particulièrement apprécié dans un contexte où les discussions en ligne deviennent de plus en plus tendues.