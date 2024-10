Bluesky : aucun traitement préférentiel annoncé pour les utilisateurs du futur plan premium

La plateforme de réseautage social a dévoilé sa stratégie pour commencer à générer des revenus.

Tl;dr Bluesky envisage une offre premium et un système de pourboire pour se monétiser.

Aucun traitement préférentiel n’est prévu pour les utilisateurs payants, selon le COO.

Bluesky a amassé 15 millions de dollars lors de son tour de financement de série A.

Bluesky : une stratégie de monétisation sans publicité

Bluesky, la plateforme sociale en pleine expansion, a récemment dévoilé sa future stratégie de monétisation. Cette dernière s’articule autour de deux axes principaux : un abonnement premium et une fonctionnalité de pourboire destinée aux créateurs de contenu.

L’abonnement premium : une proposition de valeur sans privilège

L’abonnement premium offrira aux utilisateurs des outils de personnalisation de profil et la possibilité de télécharger des vidéos de meilleure qualité. Toutefois, contrairement à d’autres plateformes, Bluesky a tenu à souligner que cet abonnement n’offrirait aucun traitement préférentiel. Rose Wang, la directrice des opérations, a ainsi affirmé qu’aucun boost de visibilité ou badge de certification ne serait accordé aux membres premium.

Un système de pourboire pour soutenir les créateurs

En outre, Bluesky envisage de mettre en place une sorte de « boîte à pourboire » pour les créateurs. « Nous sommes fiers de notre communauté dynamique de créateurs, comprenant des artistes, des écrivains, des développeurs et plus encore, et nous souhaitons établir une voie de monétisation volontaire pour eux », a déclaré la plateforme dans un billet de blog.

Un financement de 15 millions de dollars

Bluesky a dévoilé ces plans de monétisation initiaux lors de l’annonce de son financement de série A, durant lequel elle a levé 15 millions de dollars auprès d’investisseurs. Bien que l’investisseur principal soit la société de capital-risque Web3, Blockchain Capital, la plateforme a tenu à préciser qu’elle ne comptait pas « hyper-financiariser l’expérience sociale (via des tokens, le trading de crypto-monnaies, les NFT, etc.) ».

Une croissance soutenue par le rejet d’autres plateformes

La plateforme compte désormais plus de 13 millions d’utilisateurs, dont une part importante est issue de la plateforme X, suite à son interdiction temporaire au Brésil. D’autres ont rejoint Bluesky après que X a apporté certaines modifications à sa plateforme, notamment une refonte de la fonction de blocage.