Bluesky permet désormais l’upload de vidéos, avec quelques conditions

D'abord, ils ne peuvent durer qu'une minute. Cette durée est-elle suffisante pour captiver l'attention des spectateurs ?

Bluesky se dote de vidéos courtes

Bluesky, réseau social alternatif à Threads et à la plateforme X d’Elon Musk, élargit son offre en proposant désormais à ses utilisateurs de télécharger du contenu vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité apporte une dimension supplémentaire à la plateforme, la rapprochant ainsi de ses concurrents majeurs.

Des limites pour éviter les abus

Cependant, le téléchargement de vidéos sur Bluesky est soumis à certaines restrictions. En effet :

Les vidéos doivent durer moins d’une minute.

Chaque utilisateur peut charger jusqu’à 25 vidéos par jour.

Les vidéos sont lues automatiquement par défaut, mais cela peut être modifié dans les paramètres.

Ces mesures visent à éviter les abus et à garantir une utilisation éthique de la plateforme.

Une plateforme sécurisée et accessible

Bluesky assure la sécurité de ses utilisateurs en imposant une vérification de l’adresse email pour tout téléchargement de vidéo et en éliminant tout contenu illégal. De plus, chaque vidéo est analysée par Hive et Thorn pour détecter le contenu sexuellement abusif impliquant des mineurs.

La plateforme prend également en charge la plupart des principaux types de fichiers vidéo, notamment les fichiers .mp4, .mpeg, .webm et .mov. Les utilisateurs peuvent également attacher des sous-titres à chaque vidéo, ce qui constitue un petit bonus appréciable.

Une croissance constante

Outre le téléchargement de vidéos, Bluesky a récemment intégré la fonctionnalité de messages directs, chose que Threads n’offre pas. Bien que la plateforme puisse sembler être un lointain troisième derrière X et Threads, elle connaît une croissance certaine, comme en témoigne l’afflux massif d’utilisateurs brésiliens après l’interdiction de X dans le pays.