Instagram permet aux créateurs de vidéos de proposer des Reels d’essai pour les non-abonnés

Bientôt des Reels d'essai sur le service de partage de photos et de vidéos Instagram ?

Tl;dr Instagram lance une nouvelle fonctionnalité « Trial Reels ».

Les Trial Reels permettent aux créateurs de tester du contenu sans l’exposer à leurs abonnés.

Les performances de ces Trial Reels peuvent être analysées après 24 heures.

Instagram innove pour les créateurs de contenu

Les créateurs de vidéos sur Instagram disposent désormais d’une nouvelle méthode pour tester leur contenu. En effet, Instagram a introduit une fonctionnalité baptisée « Trial Reels », qui offre aux créateurs la possibilité de publier des Reels sans les faire apparaître dans le fil d’actualité de leurs abonnés, mais plutôt de les recommander à des non-abonnés.

Une réponse aux préoccupations des créateurs

Cette fonctionnalité peut sembler étrange, étant donné que de nombreux créateurs sur Instagram se plaignent que Meta (la société mère d’Instagram) ne montre pas leurs contenus à leurs abonnés. Cependant, selon un billet de blog de la société, Trial Reels a été créé en réponse directe aux retours des créateurs qui se sentent anxieux à l’idée de publier des vidéos qui pourraient ne pas bien performer.

Un outil d’expérimentation et d’évaluation

Meta précise que cette nouvelle fonctionnalité vise à faciliter l’expérimentation des créateurs avec différents genres et à leur permettre d’obtenir facilement une première impression sur la performance potentielle de leur contenu. Désormais, les créateurs pourront sélectionner une option « trial » avant de publier une vidéo. Ces Reels n’apparaîtront pas sur la grille du créateur et seront recommandés à des comptes qui ne sont pas des abonnés.

Analyse des performances

Après 24 heures, les créateurs pourront revoir la vidéo et voir les statistiques sur sa performance, y compris le nombre total de vues, de partages, de likes et de commentaires. Bien que Meta reconnaisse que ce type de contenu « trial » peut prendre plus de temps pour gagner en traction que d’autres publications, car il ne sera pas montré aux abonnés du compte, il pourrait néanmoins être utile pour les créateurs qui souhaitent publier dans un format moins stressant.