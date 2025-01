Apple intègre une alerte cruciale à ses AirTag

Apple vient d'introduire une alerte cruciale sur les AirTag, découvrez la raison derrière cette mise à jour importante.

Tl;dr Apple a ajouté des avertissements supplémentaires à ses AirTag suite à une notification d’infraction de la CPSC américaine.

Les AirTag d’Apple respectent les exigences techniques pour sécuriser ses piles bouton au lithium, mais manquaient d’avertissements requis.

Apple a apporté plusieurs modifications à l’emballage et à l’application Find My pour répondre aux violations signalées.

Apple renforce la sécurité de ses AirTag

Face à une récente notification d’infraction émise par la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis (CPSC), Apple a décidé de revoir la signalisation de sécurité de ses AirTag.

Un manque d’avertissements pour les AirTag

Les AirTag d’Apple ont prouvé leur utilité pour suivre différents objets, comme les bagages, en toute simplicité. Il suffit de les placer dans l’objet à suivre et de les synchroniser avec l’application Find My. Cependant, la marque à la pomme a récemment été épinglée par la CPSC pour non-respect des exigences d’étiquetage d’avertissement stipulées par la loi Reese. Cette dernière vise à éliminer ou réduire le risque d’ingestion de piles bouton ou de piles au lithium par les enfants.

Il convient de souligner que les AirTag d’Apple respectent les exigences de performance technique pour sécuriser ses piles au lithium. Toutefois, selon un récent rapport de MacReports, les unités importées après l’entrée en vigueur de la loi Reese manquaient des avertissements nécessaires sur le produit et sur l’emballage. Cette absence pourrait représenter une menace pour les familles avec de jeunes enfants.

Des modifications pour une utilisation sécurisée

Pour répondre à ces violations signalées, Apple a procédé à plusieurs modifications. L’entreprise a ajouté de nouveaux symboles d’avertissement à l’intérieur du compartiment à pile des AirTag et à la section de l’application Find My qui offre des conseils pour changer les piles. Les utilisateurs disposeront ainsi des avertissements au moment le plus opportun. De plus, les nouvelles boîtes d’AirTags incluent des déclarations et des symboles d’avertissement clairs qui respectent la norme réglementaire.

Vers une nouvelle version des AirTag ?

Alors qu’il est rassurant de voir Apple se conformer aux exigences de sécurité nécessaires, il semblerait que les AirTag soient en attente d’une mise à jour générale. Initialement sortis en avril 2021, ils figurent parmi les produits Apple qui sont restés le plus longtemps sans mise à jour. Pourtant, un récent rapport de Mark Gurman suggère qu’une version AirTag 2 pourrait bientôt voir le jour, avec une possible mise à niveau majeure à la clé pour l’année prochaine.

Les piles bouton sont certes utiles, mais le risque que les enfants les avalent est bien réel. Les changements apportés par Apple contribueront à sensibiliser les utilisateurs à cette menace et à prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger.