Tout ce qu’Apple a dévoilé durant sa semaine Mac non officielle

On assiste à une profusion de Mac M4, à l'arrivée de l'Apple Intelligence et à l'introduction de fonctionnalités d'aide auditive pour les AirPods.

Tl;dr Apple organise une semaine dédiée à ses produits Mac.

La gamme comprend de nouveaux modèles iMac, Mac mini et MacBook Pro.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont désormais disponibles pour les utilisateurs.

La « Mac Week » d’Apple : une célébration des produits phares

Apple, dans la lignée des événements corporatifs majeurs, a organisé cette année une semaine de célébration non officielle dénommée « Mac Week ». Coïncidant avec l’appel aux bénéfices de la société, cet événement de trois jours a été consacré au lancement de nouveaux produits de bureau, tous axés sur la nouvelle puce M4, conçue pour l’Intelligence Apple.

Les nouveaux produits dévoilés

La panoplie de produits dévoilés au cours de cette semaine comprend un nouvel iMac, le Mac mini, le MacBook Pro et autres goodies, marquant l’arrivée officielle d’Apple Intelligence sur iOS, iPadOS et macOS.

Zoom sur les nouvelles offres

Le nouvel iMac, propulsé par la puce M4, gagne en puissance tout en conservant le même design. Apple promet une productivité quotidienne 1,7 fois plus rapide et une performance 2,1 fois supérieure pour des tâches plus exigeantes. Le Mac mini, quant à lui, arbore une taille miniaturisée, mais offre d’importantes performances, notamment en termes de vitesse et de graphisme. Enfin, le MacBook Pro, le produit le plus vendu de la gamme Mac, se décline en trois versions équipées de la puce M4 : M4, M4 Pro et M4 Max, offrant différentes performances en fonction des besoins des utilisateurs.

L’arrivée de l’Intelligence Apple

Outre le lancement de ces produits, un autre point fort de cette semaine a été l’arrivée d’Apple Intelligence. Les premières fonctionnalités d’IA sur appareil sont désormais à la portée des consommateurs, sans nécessiter de logiciel bêta. Parmi ces fonctionnalités figurent des outils d’écriture tels que la relecture, la réécriture et les résumés, ainsi que des transcriptions d’appels en direct et des résumés de notifications.

C’est donc une semaine riche en annonces et en innovations que nous a offertes Apple, renforçant une fois de plus sa position de leader sur le marché de la technologie.