Apple fait passer plusieurs modèles de MacBook et iMac dans la catégories des appareils obsolètes

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs de ces Macs. Tu te demandes sans doute quels impacts cela pourrait avoir sur ton utilisation quotidienne, n'est-ce pas ?

Tl;dr Apple prépare son événement d’octobre pour le lancement des nouveaux Mac M4.

Plusieurs modèles de MacBook et d’iMac de 2015 à 2018 sont maintenant considérés comme obsolètes ou vintage.

L’obsolescence signifie qu’Apple ne fournira plus de pièces pour les réparations de ces appareils.

Les appareils vintage peuvent encore être réparés, mais les pièces peuvent être limitées.

Apple actualise sa liste d’appareils obsolètes et vintage

Alors que l’évènement d’octobre approche, où Apple devrait annoncer ses nouveaux Mac M4, la firme de Cupertino a revu sa liste d’appareils déclarés « obsolètes » ou « vintage ». Cette mise à jour concerne plusieurs modèles de MacBook et d’iMac de 2015 à 2018, signifiant pour certains qu’Apple et ses prestataires officiels ne fourniront plus de pièces pour leur réparation.

Quels sont les appareils concernés ?

D’après le site 9to5Mac, qui a été le premier à repérer ces changements, neuf nouveaux modèles de MacBook et d’iMac ont été ajoutés à la liste des appareils obsolètes. Parmi eux, on compte notamment le MacBook Air 13 pouces (début 2015), le MacBook Pro Retina 13 pouces (début 2015) ou encore l’iMac Retina 5K 27 pouces (fin 2015).

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ?

Etre sur la liste des appareils obsolètes signifie que le produit a cessé d’être livré aux magasins il y a plus de sept ans. Ainsi, si vous possédez un de ces appareils, il faut savoir qu’Apple ne fournira plus de pièces pour le réparer en cas de panne. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez jeter votre appareil s’il fonctionne encore correctement. Bien sûr, vous pourriez envisager de remplacer votre modèle de 2015 ou 2016 par un des meilleurs MacBook actuels, mais ce n’est pas une obligation.

La catégorie « vintage »

Outre ces appareils désormais obsolètes, Apple a également ajouté à sa liste des appareils « vintage » certains modèles de MacBook et d’iMac de 2018. Contrairement aux appareils obsolètes, ceux-ci peuvent toujours être réparés, mais les pièces disponibles pourraient être limitées. Cette catégorie sert principalement à informer les utilisateurs que leur appareil est en voie d’obsolescence et qu’il pourrait être temps de penser à en acquérir un nouveau.