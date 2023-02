MediaTek dévoilera son propre système de communication smartphone-satellite cette semaine

MediaTek va dévoiler son propre système de communication smartphone-satellite durant le MWC, une solution très intéressante, différente de celles d'Apple et Qualcomm.

MediaTek fera la démonstration de sa nouvelle technologie de communication bidirectionnelle entre smartphone et satellite durant le Mobile World Congress (MWC) de cette année, événement qui se déroule du 27 février au 2 mars. Certains des appareils qui serviront à cette présentation très attendue sont produits par Motorola. Le fabricant lancera d’ailleurs deux smartphones satellite, le defy 2 et le CAT S75, ainsi qu’un accessoire Bluetooth équipé de la puce MediaTek permettant cette technologie.

La réponse de l’entreprise aux technologies similaires de Qualcomm et Apple est une puce autonome qui peut être ajoutée à n’importe quel smartphone 4G ou 5G. Celle-ci utilise le standard de réseau non terrestre (NTN) 3GPP plutôt que de quelconques technologies propriétaires comme Qualcomm et Apple, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée sur n’importe quel réseau déjà compatible avec ce standard. MediaTek collabore avec l’entreprise Bullitt pour profiter de son service Satellite Connect et permettre la fonctionnalité de messagerie satellite sur les deux appareils Motorola.

Une solution très intéressante, différente de celles d’Apple et Qualcomm

Une autre différence à noter, les puces de MediaTek se connectent à des satellites en orbite équatoriale géosynchrone et non pas à des satellites en orbite terrestre basse. Le fabricant explique que sa technologie permet non seulement des messages d’urgence comme le permet la solution d’Apple, mais aussi des communications complètes dans les deux sens. Cela signifie que les appareils peuvent recevoir des messages envoyés via la connexion satellite et pas seulement en recevoir. L’iPhone 14, qui a introduit la technologie satellite d’Apple, ne peut pas encore recevoir de messages sans une connexion cellulaire conventionnelle. Les appareils dotés de la solution Snapdragon Satellite de Qualcomm, eux, auront besoin d’un rafraîchissement manuel pour gérer les messages entrants.

Le smartphone Motorola defy 2 et l’accessoire Bluetooth defy seront commercialisés dans le courant du second semestre de cette année en Amérique du Nord, Amérique Latine et au Canada. Ce seront les premiers à disposer de ces fonctionnalités satellite de MediaTek.