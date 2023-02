Samsung prépare sa propre plateforme de communication smartphone-satellite, pour faire jeu égal avec Apple.

Un certain nombre de rumeurs laissaient entendre que Samsung aurait pu utiliser une technologie de communication smartphone-satellite dans sa gamme Galaxy S23, comme Apple l’a fait avec son iPhone 14. Cela n’est finalement pas arrivé. Mais aujourd’hui, le géant sud-coréen a dévoilé un nouveau modem compatible avec un réseau non terrestre (NTN) 5G standardisé qui permettrait d’établir une communication bidirectionnelle entre smartphones et satellites. La technologie offrira aux utilisateurs la possibilité d’envoyer et de recevoir des appels, des messages texte et de la data sans réseau cellulaire. Et elle sera intégrée dans les futures puces Exynos de Samsung.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs dans les montagnes, les déserts et autres régions reculées de communiquer avec d’autres en cas d’urgence. Le NTN 5G répond par ailleurs aux standards 3GPP Release 17, ce qui signifie qu’il fonctionne avec les services de communication traditionnels des fabricants de puces, de smartphones et autres télécoms.

Cependant, Samsung indiquait que cette technologie pourrait aussi, à terme, être utilisée pour transmettre des photos haute définition, et même des vidéos, en plus des messages texte et des appels. L’entreprise a déjà simulé sa technologie en utilisant sa plateforme Exynos Modem 5300 “pour prédire avec précision les localisations des satellites et réduire les décalages de fréquences causés par l’effet Doppler”, précisait-elle. Cela aidera à ouvrir la voie à des réseaux non terrestres hybrides “en préparation de l’arrivée de la 6G”, déclarait le vice-président de Samsung, Min Goo Kim.

pour faire jeu égal avec Apple

Au CES 2023, Qualcomm avait dévoilé Snapdragon Satellite, une technologie qui permet aux smartphones d’envoyer des messages lorsqu’il n’y a pas de signal cellulaire. Celle-ci fonctionnera sur les smartphones équipés d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 et d’un modem X70 ainsi que des radios supplémentaires. Dans la mesure où le Samsung Galaxy S23 est doté de ces deux puces, il était logique de penser qu’il pourrait bénéficier de cette technologie de communication pour faire jeu égal avec l’iPhone 14 d’Apple.

Cependant, le vice-président de l’expérience mobile chez Samsung, TM Roh, déclarait que le moment n’était pas idéal pour lancer une telle fonctionnalité, l’infrastructure étant encore très limitée. “Lorsque le moment sera bon, que l’infrastructure et la technologie seront prêtes, et, bien sûr que Samsung Galaxy et notre division mobile le seront, nous pourrons envisager d’adopter cette fonctionnalité”, expliquait-il dans une interview donnée à CNET.