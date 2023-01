Une faible demande pour ses puces et ses smartphones font nettement chuter les profits de Samsung en 2022

Samsung voit ses profits chuter très nettement en 2022. La faute à des demandes de puces et de smartphones en net ralentissement.

Samsung a annoncé une baisse très nette de ses profits en 2022, principalement à cause d’une faible demande pour ses puces et ses smartphones, qui sont les principaux moteurs de revenus du géant sud-coréen. L’entreprise a publié des revenus annuels d’environ 245,4 milliards de dollars, ce qui représente un nouveau record pour la société, dans son dernier rapport financier. Mais elle enregistre aussi un résultat d’exploitation de 35 milliards de dollars pour l’année 2022, en baisse de 6,9 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

Samsung voit ses profits chuter très nettement en 2022

“L’environnement professionnel s’est détérioré de manière significative durant le quatrième trimestre à cause d’une faible demande due au ralentissement de l’économie mondiale”, explique l’entreprise. Bien que la division fonderie du géant de la tech enregistre une augmentation de ses profits grâce à une diversification de ses clients et applications, la division semi-conducteurs dans son ensemble a eu bien du mal à exister. Il y a eu une demande de puces assez faible, les clients s’ajustant et réduisant leurs inventaires face à l’incertitude économique. Les tarifs des puces ont aussi baissé, principalement à cause d’un surplus d’invendus, contribuant à la baisse de profit constatée pour cette année.

Au quatrième trimestre 2022, la division semi-conducteurs de Samsung a réalisé 16,3 milliards de dollars de revenus consolidés, mais seulement 219 millions de dollars de résultats d’exploitation. Samsung s’attend à ce que cette tendance baissière persiste durant les mois à venir, mais la demande pour ses semi-conducteurs devrait repartir à la hausse durant le second semestre de cette année.

La faute à des demandes de puces et de smartphones en net ralentissement

De manière assez similaire, la demande de smartphones est restée assez faible durant ce quatrième trimestre 2022. Les ventes de mobiles plus abordables de la marque ont baissé et si les flagships ont atteint les prévisions, leurs ventes restent en deçà de celles des trimestres précédents. L’entreprise s’attend à ce que la demande mondiale de smartphones baisse encore davantage en 2023 “à cause des conditions macroéconomiques”. Mais comme elle prévoit aussi que la demande pour les appareils les plus haut de gamme soit toujours forte, elle veut renforcer “la compétitivité de ses produits flagships premium”.

Samsung organisera son premier événement Unpacked de cette année 2023 demain, la prochaine génération de flagship du géant sud-coréen, les Galaxy S23, devrait être officialisée.