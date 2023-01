Qu’attendre du prochain événement Samsung Galaxy Unpacked ?

Samsung tiendra son prochain événement Unpacked le 1er février 2023. À quoi faut-il s'attendre ?

Samsung organisera son premier événement Unpacked de 2023 le 1er février prochain et nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que la famille Galaxy S23 soit au centre de l’attention. Le géant sud-coréen a même laissé échapper quelques détails, comme des améliorations au niveau de l’appareil photo et dans les performances. Mais s’agira-t-il d’une mise à jour majeure ou d’un rafraîchissement plus modeste ? Que peut donc nous réserver cet événement organisé à San Francisco ?

Galaxy S23 Ultra

Si le principal avantage du Galaxy S22 Ultra était sans conteste son stylet façon Galaxy note, le S23 Ultra pourrait tourner autour de son module photo. Des rumeurs de Ice Universe et d’autres ont mis en avant un capteur principal de 200 MP et Samsung avait ajouté du grain à ce moulin en dévoilant un capteur qui pourrait tout à fait correspondre. Le ISOCELL HP2 promet des photos extrêmement détaillées et des vidéos 8K à 30 images par jour, avec des capacités en faible luminosité des plus solides. Il pourrait aussi capturer des couleurs plus précises lorsque la luminosité est très bonne. L’appareil frontal, quant à lui, pourrait passer à 12 MP.

Samsung pourrait aussi donner à sa famille S23 un gain de performances intéressant avec la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, censée être 25 % plus rapide que la Gen 1, avec du ray tracing amélioré par le hardware pour les jeux vidéo. Le traitement IA serait quatre fois plus rapide aussi. Et Qualcomm affirme que la Gen 2 est jusqu’à 40 % plus efficiente. Les communications satellite pourraient aussi faire leur apparition, tout comme le Wi-Fi 7.

La plus grosse surprise viendrait peut-être, finalement, de la disponibilité de cette puce. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la puce Snadragon 8 Gen 2 serait proposée dans les appareils du monde entier. Exit la puce maison Exynos qui proposait des performances et une autonomie moins bonnes.

Le reste serait assez similaire. En termes de design, si les images qui ont fuité sont avérées, le Galaxy S23 Ultra offrirait un design un peu plus plat que son prédécesseur. Il y aurait toujours un objectif ultra-wide 12 MP, deux téléobjectifs 10 MP, un S-Pen et jusqu’à 12 Go de RAM. Une option 1 To de stockage serait aussi disponible.

Galaxy S23 et S23+

Les smartphones plus conventionnels ne devraient pas avoir droit à des mises à jour aussi importantes, mais les améliorations devraient tout de même être intéressantes. La puce Snapdragon 8 Gen 2 et le capteur frontal 12 MP feraient aussi leur apparition, ainsi qu’une plus grande batterie. Ces deux appareils auraient aussi droit à 256 Go de stockage de base.

Pour le reste, on aura très probablement droit aux classiques écrans de 6,1 et 6,6 pouces de la gamme Galaxy S22, sans oublier un capteur principal arrière de 5 MP, un capteur ultra-wide de 12 MP et un seul téléobjectif de 10 MP. Le module photo, d’ailleurs, devrait bénéficier d’un design retravaillé, plus en adéquation avec celui de la famille Ultra.

Galaxy Book 3 Ultra

Samsung se contente rarement d’introduire de nouveaux smartphones durant un événement Unpacked, et il y a des rumeurs évoquant l’arrivée imminente d’un nouvel ordinateur portable haut de gamme. La page de réservation de la marque laisse entrevoir un nouvel appareil Galaxy Book et le président de l’expérience mobile, TM Roh, avait clairement expliqué que des produits Ultra allaient arriver dans “davantage de catégories de produits”, au-delà des smartphones, donc. Pourquoi pas un portable Ultra ?

Si un leak est authentique, ce nouveau modèle sera le Galaxy Book 3 Ultra. Nul ne sait ce que ce portable pourrait avoir à offrir, mais Samsung Display expliquait que ce Galaxy Book haut de gamme disposerait d’un écran OLED avec tactile intégré, comme les smartphones. Le Ultra devrait aussi arriver en même temps qu’un Galaxy Book 3 Pro plus conventionnel et un Galaxy Book 3 Pro 360 convertible avec stylet. Les performances devraient aussi, évidemment, être en hausse.

Bonus : Galaxy Tab et Galaxy Buds

Les rumeurs n’ont pas vraiment évoqué d’autres produits pour cet Unpacked. Samsung aurait décidé de reporter l’introduction de la famille de tablettes Galaxy Tab S9, probablement à cause de l’incertitude économique actuelle et des faibles ventes de Tab S8. Le géant semble en tous les cas patienter plus longtemps entre deux générations de tablettes que de smartphones. La Tab S8 était arrivée au début de l’année 2022, son prédécesseur, la S7, à l’été 2020.

Il ne faudrait pas non plus compter sur de nouveaux écouteurs. Samsung a introduit les Galaxy Buds 2 à l’été 2021 et les Buds 2 Pro l’année suivante. Outre un léger renouveau pour les Galayx Buds Live, la marque n’a aucune pression pour mettre à jour ses produits audio.

D’autres produits ont davantage de chances d’être officialisés ultérieurement. Ne vous attendez pas, par exemple, à de nouveaux smartphones à écran pliable Galaxy Z, de nouveaux smartphones abordables Galaxy A ni une nouvelle montre Galaxy Watch.