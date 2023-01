Nouvelle fuite pour le Samsung Galaxy S23 Ultra avant son officialisation. La partie photo se dévoile, entre améliorations et... diminutions.

À moins d’une semaine de l’officialisation par Samsung de la gamme Galaxy S23 durant son événement Unpacked, les équipes marketing font monter la pression. Les leaks s’intensifient. Le dernier en date détaille les améliorations de la caméra pour le modèle le plus haut de gamme, Galaxy S23 Ultra. Le leaker Ice Universe affirme sur Twitter que cet appareil abandonnera le capteur principal de 108 MP de son prédécesseur pour un capteur 200 MP.

Nouvelle fuite pour le Samsung Galaxy S23 Ultra avant son officialisation

Samsung n’a encore rien confirmé, évidemment, mais a laissé entrevoir la présence d’un tel capteur depuis quelques mois. Il faudra voir comment ce capteur se comporte en termes de qualité d’image, mais le gain en taille de pixel et les améliorations algorithmiques annoncées par le géant sud-coréen sont très prometteurs.

L’objectif ultrawide serait toujours une unité 12,5 MP, mais le capteur Sony sous-jacent aurait été amélioré. Malheureusement, ces améliorations ne seraient pas données. Selon une autre fuite récente, le Galaxy S23 Ultra coûterait 1 400 $, ce qui le placerait sur le territoire de l’iPhone 14 Pro Max et bien au-delà des smartphones Android non pliables.

La partie photo se dévoile, entre améliorations et… diminutions

À noter, il y a un certain nombre de rétrogradations assez étranges qui pourraient avoir du mal à passer auprès des acheteurs potentiels. Samsung aurait opté pour un objectif frontal de 12 MP pour son Galaxy S23 Ultra, loin du capteur 40 MP de son prédécesseur. Le Galaxy S22 Ultra combinait aussi quatre pixels adjacents pour un superpixel plus gros pour collecter davantage de lumière, permettant d’obtenir des photos plus lumineuses et saturées, notamment en faible luminosité. Les photos prises par ce capteur font 10 MP par défaut. Avec un capteur de 12 MP, Samsung reverrait à la baisse l’importance du selfie sur ce S23 Ultra.

Les deux téléobjectifs à l’arrière resteraient inchangés. Comme le Galaxy S22 Ultra, son successeur offrirait deux téléobjectifs de 10 MP avec stabilisation optique. Le premier aurait droit à un zoom optique 3x, l’autre un zoom 10x sans perte grâce à un système périscope qui offre davantage d’espace dans l’assemblage du capteur. Comme avec le Galaxy S22 Ultra, les clients peuvent s’attendre à un zoom hybride 30x et un zoom numérique 100x (environ) sur le Galaxy S23 Ultra. Des contenus presse ont, semble-t-il, déjà révélé un design inchangé et la présence d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sous une dalle protégée par du Gorilla Glass Victus.