Des fuites dévoilent le design des Samsung Galaxy S23 Ultra et Plus avant leur officialisation

Les Samsung Galaxy S23 Ultra et Plus se montrent avant leur officialisation. Un "nouveau" design qui devrait plaire.

Le blog hollandais Nieuwe Mobile a publié des images volées des très attendus Samsung Galaxy S23 Ultra et S23 Plus. Les rendus de ces appareils montrent l’emplacement de la caméra, les couleurs et le design de ce nouveau fleuron du géant sud-coréen, que Samsung devrait officialiser le mois prochain.

Les S23 Ultra et Plus semblent partager un design avec châssis en métal et verre. Les deux modèles se montrent aussi en quatre coloris : Phantom Black, Cooton Flower (crème), Botanic Green et Misty Lilac (rose ou lavande). Cette gamme de couleurs avait fuité cette semaine grâce à WinFuture, ce qui pourrait signifier que tous les modèles de S23 auront droit aux mêmes options de coloris.

Pour le reste, l’arrière de l’Ultra semble plus plat que celui de son prédécesseur et dispose de cinq capteurs. De plus, trois des objectifs du S23 Ultra (très probablement le principal, l’ultra-wide et le téléobjectif 10x) sont plus imposants que les deux autres. Les boutons latéraux de l’Ultra sont aussi situés légèrement plus bas que sur son prédécesseur.

Un “nouveau” design qui devrait plaire

Selon les rumeurs, l’Ultra aurait un capteur principal de 200 MP, une première pour la gamme Galaxy. Les modèles Standard et Plus se contenteraient de 50 MP. En outre, l’Ultra devrait aussi disposer d’un meilleur autofocus et d’une meilleure stabilisation que son prédécesseur. Les deux modèles seraient propulsés par des puces Snapdragon 8 Gen 2, et ce, dans le monde entier. Un changement de stratégie pour Samsung qui avait l’habitude d’utiliser les processeurs Snapdragon pour les États-Unis et des puces Exynos pour l’Asie et l’Europe.

Le géant sud-coréen annoncera tous les détails durant son événement Galaxy Unpacked qui aura lieu le 1er février. Cependant, l’entreprise a déjà ouvert les réservations pour les Américains, offrant notamment 50 $ de crédit pour la précommande d’un Galaxy ou 100 $ pour une réservation avec un Galaxy Book.