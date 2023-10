L'Unreal Engine va devenir plus onéreux, mais pas pour les développeurs de jeux. Le PDG d'Epic est intervenu sur divers sujets.

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a annoncé que l’entreprise allait ajuster le tarif de son Unreal Engine pour les développeurs autre que ceux qui font des jeux vidéo. “Nous ne l’avons pas encore officialisé, mais par souci de transparence, nous voulons en parler maintenant”, déclarait-il dans une présentation durant le Unreal Fest 2023 publiée sur X / Twitter. Le PDG n’a pas précisé le nouveau tarif, mais indiqué que le modèle de licence d’Epic ressemblera à celui d’outils comme Maya et Photoshop.

Tim Sweeney a en tous les cas tenu à bien faire la différence entre l’augmentation de prix d’Epic et celle de Unity. Ce dernier s’est attiré les foudres de nombreux développeurs en annonçant un coût par installation que beaucoup de petits développeurs ne pourraient assumer. Unity a finalement fait machine arrière. Difficile de savoir cependant si cela empêchera l’exode des développeurs. Plusieurs mois avant ce fiasco, Unity avait procédé à sa troisième vague de licenciements en moins d’un an.

Le PDG d’Epic a rapidement évoqué les récents licenciements au sein de l’entreprise, 16 % de la masse salariale. “C’était une opération de survie tout à fait nécessaire.” Et d’ajouter qu’Epic a commencé à avoir des “problèmes financiers” il y a environ 10 semaines, mais semblait aujourd’hui satisfait. “Une chose, nous avons stabilisé nos finances pour que nous ne nous retrouvions pas à court pendant que nous construisons le métavers.” Epic a vu gros, très gros pour la construction de son univers virtuel, nouant notamment des partenariats avec Meta, Microsoft et d’autres.

Tim Sweeney expliquait aussi que les revenus de Fortnite ont subventionné d’autres branches de l’entreprise et il est temps que cela change. Certains aspects des affaires d’Epic sont devenus trop dépendants de cette vache à lait. “Une chose marrante d’avoir été autant financé par Fortnite sur les six dernières années est que nous avons eu différentes branches de notre société qui se sont retrouvées déconnectées de leurs flux de revenus. Nous avons de grandes équipes qui servent des verticales différentes, mettant ceci ou cela en place pour des clients sans revenu pour les y aider.”

Le cofondateur semblait aussi investi que toujours dans l’Epic Games Store. “Nous pensons que l’Epic Games Store est un remède à une maladie qui impacte une grande part de l’industrie aujourd’hui, alors que les plateformes mobiles sont devenues toutes puissantes et génèrent des commissions sur les paiements bien plus élevées que tous les paiements que nous traitons ici. […] Et nous nous battons contre cela.” L’entreprise lutte contre la mainmise d’Apple et Google sur les paiements mobiles.

Il a conclu son intervention en déclarant que nous étions aujourd’hui à un véritable tournant, mais toujours avec optimisme. “Pour résumer, c’est une période de transition pour nous. Notre engagement aujourd’hui est d’opérer différemment. Nous sommes déterminés à ne pas nous retrouver dans une position précaire. Il y aura des hauts et des bas, mais nous promettons de toujours vous soutenir.”