Unity va faire payer les développeurs chaque fois que leur jeu est téléchargé. Une décision qui fait énormément grincer des dents.

Unity a annoncé une nouvelle gestion de sa tarification et les développeurs ne sont pas heureux de la situation. “Nous introduisons un Unity Runtime Fee qui est basé sur le compte de téléchargements par un utilisateur final”, écrit l’entreprise dans un post de blog. “Nous avons choisi de procéder ainsi parce que chaque fois qu’un jeu est téléchargé, le Unity Runtime est aussi installé.” Ces nouveaux frais par installation seront effectifs à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

Unity va faire payer les développeurs chaque fois que leur jeu est téléchargé

L’entreprise explique que les développeurs seront facturés pour les installations une fois un certain seuil de revenus franchi sur les 12 derniers mois et un nombre d’installations total. Le montant exact dépendra de l’offre qu’ils utilisent. Les abonnés Unity Personal et Unity Plus devront débourser 0,20 $ par installer s’ils font plus de 200 000 $ de revenus sur les 12 derniers mois et comptabilisent plus de 200 000 téléchargements au total. Au-delà d’un 1 million de dollars de revenus sur l’année écoulée et 1 million d’installations en cumulé, les frais des membres Unity Pro commenceront à 0,15 $ par installation, tandis que les membres Unity Enterprise devront s’acquitter de frais à partir de 0,125 $ par installation.

Les membres qui utilisent les offres Unity Pro et Enterprise verront leurs frais diminuer une fois qu’ils franchiront les paliers de 100 000, 500 000 et 1 million d’installations. L’entreprise affirme que cela permettra de s’assurer que seuls ceux qui rencontrent “un succès significatif” seront facturés.

Une décision qui fait énormément grincer des dents

La communauté des développeurs de jeux a vivement réagi à cette annonce. “Si vous achetez notre jeu Unity, s’il vous plait, ne l’installez pas”, écrit Henry Hoffman, de Newfangled Games, sur X (anciennement Twitter). “C’est une décision lamentablement catastrophique qui devrait être (certainement) annulée ou alors le moteur est terminé pour toute l’industrie du jeu indépendant”, publiait Ryan T. Brown sur X.

Stephen Totilo, de Axios, écrivait sur X que Unity doit clarifier plusieurs points qui pourraient encore davantage ennuyer les développeurs. Il écrit que si un joueur supprime puis réinstalle un jeu, cela compte pour deux installations et donc deux facturations. De même pour les joueurs qui installent un même jeu sur deux appareils. Ceci étant dit, les jeux caritatifs et les bundles devraient en être exemptés.

Tomas Sala, développeur de The Falconeer, explique que ce changement le place dans une position très délicate : “Je me suis déjà lancée avec ce moteur pour mon nouveau jeu. […] J’ai passé plusieurs années sur ce projet. Je l’ai fait sur la base d’une licence simple par siège que je suis heureux de payer. Maintenant que je suis proche du lancement, ils m’imposent quelque chose de totalement différent. Pas une augmentation tarifaire [mais] un changement fondamental quant à la manière dont nous travaillons ensemble. Je n’ai aucune option, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux qu’accepter et [payer]. C’est une forme de chantage. Ce n’est pas fiable. Que feront-ils dans deux ans ? Dans dix ans ? C’est grossier et cela me donne envie d’aller voir ailleurs.”

Enfin, l’entreprise annonce qu’elle met fin dès aujourd’hui aux abonnements Unity Plus pour “simplifier le nombre d’offres”. Les membres existants sur cette offre recevront “une offre pour passer à Unity Pro, pendant un an, au tarif actuel de Unity Plus” via un email envoyé dans le courant du mois d’octobre.