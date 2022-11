Unity Technologies a finalisé sa fusion avec IronSource

Annoncée en juillet dernier malgré un contre-proposition d'AppLovin, la fusion d'IronSource et Unity Technologies est désormais actée.

Les différentes solutions d’IronSource, axées sur la monétisation et la publicité des applications mobiles, seront bientôt intégrées aux offres d’Unity Technologies qui poursuit sa progression dans d’autres secteurs de la technologie et du divertissement, en plus de l’industrie des jeux vidéo, grâce aux acquisitions de Ziva Dynamics, Pixyz Software, SpeedTree, Parsec, SyncSketch et Weta Digital.

Unity has merged with @ironSource. We’re excited because together we offer better tools to support devs through the entire development lifecycle as they build, run, and grow immersive, real-time games and 3D experiences. Read the blog for more details.

https://t.co/MKlKzmi5SM — Unity (@unity) November 7, 2022

John Riccitiello, PDG d’Unity Technologies, a déclaré :

Les avantages de la fusion avec ironSource sont, dans les faits, particulièrement importants pour les développeurs de jeux mobiles qui choisissent la publicité comme modèle économique. Les joueurs constituent un public très engagé, mais seule une petite minorité (moins de 2%) utilise les achats in-app dans les jeux auxquels ils jouent. La publicité et les achats in-app sont les moyens choisis par la plupart des développeurs de jeux mobiles pour monétiser leurs jeux. Et la plupart des joueurs accueillent les publicités comme un moyen de découvrir de nouveaux jeux à jouer. Les développeurs disposent ainsi de revenus qui leur permettent non seulement de payer les factures, mais aussi de financer leurs équipes en pleine croissance et de créer des jeux encore plus beaux. Nous savons que vous aurez beaucoup de questions sur la façon dont Unity intégrera et introduira ces produits. Nous nous engageons à agir rapidement et de manière transparente pour intégrer nos technologies afin de fournir les meilleurs outils et services.

IronSource déjà dans les problèmes, Unity Technologies arrive à la rescousse

Dans le foulée de l’annonce de la fusion, certains développeurs ont soulevé des préoccupations concernant un incident passé où un produit d’IronSource a été classé comme un logiciel malveillant et abandonné suite à des réactions négatives. Unity Technologies a déclaré que ces logiciels malveillants provenaient de “mauvais acteurs qui ont abusé de la plateforme” et a souligné que l’activité de bureautique d’IronSource dont ils se servaient avait été “abandonnée il y a plusieurs années”.