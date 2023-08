Homeworld: Deserts of Kharak sera bientôt gratuit sur l'Epic Games Store. L'occasion de (re)découvrir la licence avant l'arrivée de Homeworld 3.

Homeworld: Deserts of Kharak sera bientôt gratuit sur l’Epic Games Store. La suite très réussie de 2016 du jeu original Homeworld de stratégie en temps réel (1999) revient juste avant Homeworld 3 dont la sortie est prévue en début d’année prochaine après de nombreux reports. Normalement proposé à 50 $, Deserts of Kharak sera gratuit du 24 au 31 août sur le store d’Epic.

Ce deuxième opus se déroule plus d’un siècle avant les événements de Homeworld dans le monde désertique de Kharak. Cette planète aride est la terre du peuple Kushan, les protagonistes du jeu original. C’est le seul opus de Homeworld qui place l’action sur la terre ferme, vous laissant utiliser le terrain pour prendre l’avantage sur les Kiith Gaalsien, cette faction qui pense que quiconque rêve des étoiles doit être sévèrement puni. Le gameplay fait honneur à ses racines de stratégie tout en s’adaptant aux degrés de liberté réduits parce que sur le sol : vous jouerez beaucoup avec le relief.

Proposer le jeu gratuitement permet de donner aux fans de quoi s’occuper en attendant Homeworld 3 en février 2024 et l’éditeur Gearbox Software adorerait, évidemment, attirer de nouveaux joueurs dans cette franchise vieille de presque un quart de siècle.

La licence Homeworld a connu des hauts et des bas depuis l’âge d’or du genre RTS à la fin des années 1990 et le début des années 2000. Après un premier jeu très réussi, le développeur original Relic Entertainment en a conçu deux autres, eux aussi très bien accueillis : une extension et une suite en bonne et due forme. Cependant, après Homeworld 2 en 2003, THQ rachetait Relic et ne parvenait pas à produire le moindre jeu Homeworld sous sa direction.

L’occasion de (re)découvrir la licence avant l’arrivée de Homeworld 3

La série n’a repris qu’après l’effondrement de THQ et le rachat aux enchères, en 2013, des droits par Gearbox Software. Le studio à qui l’on doit Borderlands a relancé la saga avec des versions remasterisées des jeux. Deserts of Kharak est arrivé peu après et Homeworld 3 fut annoncé en 2019, avec une campagne de financement participatif pour lever des fonds et évaluer l’intérêt du grand public. Après plusieurs reports, le troisième opus très attendu devrait arriver dans quelques mois.

Pour récupérer gratuitement Homeworld: Deserts of Kharak entre le 24 et le 31 août, vous devez avoir un compte Epic Games. Allez simplement sur la page dédiée au jeu depuis un navigateur ou via le launcher pour le récupérer.