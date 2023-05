Le jeu de stratégie de science-fiction Homeworld 3 est reporté à février 2024, le temps de faire les choses bien, selon les studios.

Les fans de la franchise Homeworld ne pourront finalement pas découvrir le nouvel opus cette année. En effet, la suite tant attendue de Homeworld 2, un jeu vidéo de science-fiction et de stratégie en temps réel lancé en 2003, qui devait à l’origine arriver en 2022, avait ensuite été reportée au premier semestre de cette année. Aujourd’hui, son développeur, Blackbird Interactive, et Gearbox Publishing, ont révélé que, malheureusement, la date de lancement de Homeworld 3 doit être une fois encore repoussée. Le jeu est désormais attendu pour le mois de février 2024, ceci pour pouvoir livrer un jeu qui “répond aux standards définis par ses prédécesseurs”, peut-on lire dans l’annonce.

Les deux entreprises poursuivent en ajoutant que, pour réaliser tout ce qu’ils envisagent, les équipes ont besoin de davantage de temps, le temps de peaufiner certains aspects. Les réactions des fans suite à cette annonce sur Twitter sont majoritairement positives, la plupart d’entre eux soutenant les deux partis dans leur volonté de prendre le temps de faire les choses bien. En ce qui concerne l’édition collector déjà vendue, il faut savoir que celles et ceux qui l’ont commandée la recevront tout de même le jour du lancement.

Blackbird Interactive et Gearbox Publishing ont aussi publié une version longue de leur annonce sur le site de Gearbox dans laquelle ils expliquent que la décision de Blackbird de mettre en place une semaine de travail à quatre jours en 2022 n’est pas la raison pour laquelle le lancement doit aujourd’hui encore être reporté. “En vérité, l’équipe est capable d’en faire tout autant, si ce n’est plus, avec ce temps personnel supplémentaire”, peut-on notamment lire. Le communiqué ne détaille pas les difficultés techniques rencontrées ni les changements de périmètre du jeu, il se contente d’indiquer qu’il convient de prendre le temps de créer et finaliser le jeu dans son ensemble. Pour les fans qui ont toutes les peines du monde à attendre, sachez que les équipes promettent de partager “la plus grosse mise à jour sur le progrès de Homeworld 3 à ce jour dans le courant de l’été.”

We are moving the launch of Homeworld 3 from the first half of 2023 to February 2024 so that we deliver the quality experience that fans deserve. pic.twitter.com/DaCX4eFMm4

— Homeworld (@HomeworldGame) May 25, 2023