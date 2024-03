L’UE interdit les portefeuilles crypto anonymes pour lutter contre le blanchiment d’argent

L'Union Européenne a récemment promulgué une nouvelle directive interdisant les transactions via des portefeuilles cryptographiques privés et anonymes, quel que soit le montant de la transaction.

Tl;dr Approbation de l’UE d’une directive limitant les transactions en espèces et crypto

Transactions en espèces de plus de 10 000 € et anonymes de plus de 3 000 € illégales

Nouveaux contrôles pour les entreprises de crypto pour prévenir le blanchiment d’argent

Modification significative de la gestion et du commerce de la crypto dans l’UE.

Une réglementation plus stricte des transactions en espèces et en cryptomonnaies

La crise mondiale du blanchiment d’argent a conduit l’Union européenne à adopter une nouvelle directive visant à restreindre les transactions en espèces et à interdire complètement les transactions anonymes en crypto-monnaies. Selon les informations divulguées par un représentant du Parlement européen, cette réglementation a été approuvée par la majorité du comité de direction du Parlement, jeudi dernier.

Les limites fixées par la nouvelle directive

Les dispositions de cette nouvelle directive peuvent être résumées en deux points principaux :

Toute transaction en espèces dépassant les 10 000 euros,

Et toute transaction anonyme en espèces dépassant les 3 000 euros est désormais considérée comme illégale.

En s’attaquant à ces transactions d’espèces volumineuses, l’Union européenne espère réduire drastiquement les canaux utilisés pour le blanchiment d’argent.

🇩🇪Aufgrund des großen Interesses hier der Wortlaut des Gesetzes:

🇬🇧Due to great interest, read full text of the legislation here:https://t.co/X08v26UIPq#Piraten — Patrick Breyer #JoinMastodon (@echo_pbreyer) March 22, 2024

Implications pour les transactions en cryptomonnaies

Mais la directive ne s’arrête pas là : elle concerne également les transactions de « portefeuilles privés », non enregistrés, aux prestataires de services réglementés. Conscient du caractère intrinsèquement “anonyme” et “sans autorisation” qui caractérise les réseaux de crypto-monnaies, cette réglementation entend limiter leur utilisation.

Par cette initiative, l’Union européenne aspire à dévoiler les propriétaires réels ou les contrôleurs des entités légales, ce qui obligera non seulement les banques, mais également les entreprises de biens immobiliers et de cryptomonnaies à intensifier leurs processus de vérification de l’identité de leurs clients.

Répercussions sur l’industrie de la crypto-monnaie

Ces nouvelles réglementations de l’Union européenne modifient sensiblement la manière dont la crypto-monnaie est proposée, gérée et négociée dans la région. À titre d’illustration, la semaine dernière, la plateforme d’échange majeure OKX a annoncé le retrait des paires de trading USDT dans la région, conformément aux règles imposées aux stablecoins par les futures réglementations MiCA.