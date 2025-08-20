Lovecraft Country : une série d’horreur brisée par la réalité

HBO a surpris les fans en annulant la série télévisée Lovecraft Country, malgré ses ambitions et son univers captivant.

Un début prometteur, mais fragile

Difficile pour une série télévisée de trouver d’emblée sa véritable identité. À y regarder de près, rares sont celles qui brillent dès le premier épisode. Des titres devenus cultes comme Mad Men, Halt and Catch Fire ou encore Star Wars Rebels ont tous connu des débuts tâtonnants, souvent maladroits, avant d’atteindre leur plein potentiel. Dans ce contexte, la disparition précoce de Lovecraft Country, ambitieuse adaptation par Misha Green du roman de Matt Ruff, suscite forcément curiosité et regrets.

L’ambition heurtée à la réalité

Diffusée en pleine époque des manifestations Black Lives Matter, la série offrait un regard acéré sur l’histoire américaine, revisitant les codes du fantastique et corrigeant les penchants racistes de l’œuvre originale de H.P. Lovecraft. Dès sa première saison, Lovecraft Country séduisait par ses images spectaculaires, tout en pêchant parfois par une narration inégale et des arcs narratifs inachevés. Pourtant, le projet était clairement conçu pour s’inscrire dans la durée : Misha Green avait déjà esquissé les contours d’une seconde saison destinée à approfondir cette réappropriation du genre.

Sous la surface : tensions et révélations troublantes

Si l’annulation de la série en juillet 2021 a surpris nombre de fans et observateurs, plusieurs éléments sont venus assombrir son héritage. Le principal acteur, Jonathan Majors, incarnant Atticus « Tic » Freeman au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 1950, a depuis été reconnu coupable de harcèlement et d’agression — un fait que les dirigeants de HBO n’avaient sans doute pas anticipé lors de leur décision initiale. Mais ce n’est pas tout : des enquêtes journalistiques menées par The Hollywood Reporter, alimentées par les témoignages rassemblés dans Tinderbox, ont mis au jour une atmosphère toxique sur le plateau — problèmes qui auraient pesé lourd dans la balance lors du choix final de la chaîne.

Bilan amer et perspectives incertaines

Les fans s’interrogent : faut-il incriminer uniquement Majors ? Ou bien pointer également des dysfonctionnements dans la gestion globale du show ? La mort accidentelle peu après l’annulation de l’acteur Michael K. Williams, qui campait un Montrose bouleversant, a jeté une ombre supplémentaire sur cette production au destin contrarié. Reste ce constat : si Misha Green, créatrice noire dans un univers souvent fermé, n’a pas toujours trouvé le ton juste, elle a néanmoins eu l’opportunité rare de viser très haut — et c’est peut-être là que réside l’essentiel pour l’avenir du genre.