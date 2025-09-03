Pourquoi HBO Max a annulé Duster ?

La série Duster a été annulée après une seule saison, faute d’audiences suffisantes pour HBO Max.

Tl;dr HBO Max avait annulé Duster après une seule saison, malgré son univers des années 1970 et le duo prometteur formé par Jim Ellis et Nina Hayes.

La série était le seul projet concret issu du contrat entre J.J. Abrams et HBO.

Les intrigues ouvertes, comme le Watergate et le frère disparu d’Ellis, restent inachevées.

La fin d’une aventure pour Duster

Après seulement une saison, la série Duster a tiré sa révérence. La décision de HBO Max de mettre un terme à ce projet piloté par J.J. Abrams et LaToya Morgan, officialisée peu de temps après la diffusion du dernier épisode, n’aura étonné que les plus optimistes. Malgré un univers soigneusement restitué — l’Amérique du Sud-Ouest des années 1970 — et une alliance inédite entre le chauffeur Jim Ellis (incarné par Josh Holloway) et l’agente du FBI Nina Hayes (Rachel Hilson), la série n’a pas su conquérir le grand public.

Une promesse narrative avortée

Il y avait pourtant matière à espérer. Avec son tandem central formé par Ellis, conducteur au passé trouble, et Hayes, première femme noire agente du FBI déterminée à faire tomber le chef de gang Ezra Saxton (Keith David), Duster posait les bases d’un polar musclé teinté de secrets familiaux et de lutte contre le crime organisé. On retiendra aussi cette atmosphère singulière, marquée par des bolides mythiques comme la célèbre Plymouth rouge du héros, qui a su séduire les amateurs d’automobile.

L’ombre d’Abrams et la déception Bad Robot

La série se distinguait aussi comme le fruit rare — et unique jusqu’ici — du contrat signé en grande pompe entre Bad Robot, la société de J.J. Abrams, et HBO en 2020. Plusieurs projets très attendus comme Overlook, inspiré de Stephen King, ou encore Justice League Dark, n’ont jamais vu le jour ; seule Duster était parvenue à franchir la ligne d’arrivée. Un symbole fort, qui souligne d’autant plus l’amertume de cette annulation soudaine.

Un avenir avorté aux rebondissements inattendus

Reste ce sentiment persistant d’inachevé : si la première saison bouclait son intrigue initiale autour du double meurtre impliquant Ellis et Hayes, elle ouvrait surtout sur des perspectives alléchantes. Les spectateurs auraient dû assister à :

L’apparition d’icônes comme Howard Hughes ou Richard Nixon dans l’affaire Watergate.

Le retour inattendu du frère d’Ellis, supposé mort mais désormais lié aux grands enjeux géopolitiques.

L’évolution vers un vrai duo formé par les deux protagonistes, enfin réunis contre les forces obscures.

En somme, Duster aura laissé derrière elle une impression amère : celle d’un thriller prometteur brutalement stoppé alors qu’il commençait à peine à déployer tout son potentiel narratif… Et l’on ne peut que regretter qu’un tel univers reste désormais lettre morte.