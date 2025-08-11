Les raisons derrière l’annulation du reboot de Gossip Girl par HBO Max

La plateforme HBO Max a décidé d’interrompre la nouvelle version de Gossip Girl. Cette annulation intervient alors que la série, lancée en 2021, peinait à convaincre le public et à obtenir des audiences satisfaisantes.

Tl;dr Le reboot de Gossip Girl annulé après 2 saisons.

annulé après 2 saisons. La série n’a pas su retrouver la méchanceté originale.

Les fans et créateurs restent nostalgiques du succès passé.

Un retour attendu… mais vite oublié

En 2021, le fameux « Hey, Upper East Siders » retentissait de nouveau. Des années après la fin de la série culte sur The CW, le reboot de Gossip Girl débarquait sur HBO Max. Pourtant, dès janvier 2023, l’aventure s’arrêtait net : la chaîne décidait d’annuler la série après seulement deux saisons. Une sentence sans appel, qui laisse un arrière-goût d’inachevé aux fans et à l’équipe.

L’héritage impossible du phénomène original

Pourquoi ce retour a-t-il échoué ? À bien y regarder, le reboot semblait pourtant vouloir respecter son univers originel. Dans cette nouvelle version, l’intrigue se déroule toujours à Manhattan, des années après les exploits de Blair Waldorf ou Serena van der Woodsen — désormais des légendes citées avec nostalgie. L’histoire se concentre cette fois sur deux demi-sœurs : Julien Calloway (Jordan Alexander), reine autoproclamée du lycée huppé, et Zoya Lott (Whitney Peak), fraîchement débarquée pour renouer avec sa famille. Entre rivalités amoureuses, trahisons feutrées et jeux d’influence au sein d’un cercle d’amis aussi riche que disparate, tout semblait réuni pour recréer la magie.

Quand l’éthique étouffe le scandale

Et pourtant… c’est là que le bât blesse. Le reboot s’est montré étonnamment sage. Contrairement à son aîné — qui brillait par son outrance et ses intrigues aussi folles qu’improbables — la nouvelle mouture choisit une voie beaucoup plus morale : chaque mesquinerie est immédiatement suivie d’excuses larmoyantes. Les spectateurs attendaient des coups bas, ils ont eu droit à des remords gênés ; attendaient des rebondissements délirants, ils ont trouvé un récit trop autocensuré. La décision de révéler très tôt que l’autrice du blog « Gossip Girl » était en fait une professeure (campée par Tavi Gevinson) a également déconcerté : voir un adulte épier puis humilier des adolescents semblait à la fois absurde… et franchement malvenu.

L’échec d’une recette édulcorée

Ce qui faisait tout le sel de la série originale tenait à sa capacité à assumer ses excès. Rappelons-le : on y croisait des personnages capables du pire — machinations tordues, mariages princiers glauques ou vengeances rocambolesques faisaient partie du quotidien. Les moments sincères n’en étaient que plus marquants. Le reboot n’a jamais osé aller aussi loin : trop soucieux d’être « moderne » ou politiquement correct, il a perdu ce grain de folie sans lequel Gossip Girl n’est plus vraiment Gossip Girl.

En définitive :

Une intrigue aseptisée incapable de retrouver la saveur originelle.

Des choix scénaristiques jugés incompréhensibles par les fidèles.

L’absence de cette fameuse « méchanceté jubilatoire » tant attendue.

À l’heure actuelle, aucune résurrection ne semble à l’ordre du jour. Le showrunner Joshua Safran, reconnaissant envers les fans dans ses adieux sur X (ex-Twitter), évoquait un éventuel retour ailleurs… mais rien ne s’est concrétisé depuis. Un échec symptomatique : vouloir ressusciter une légende demande autre chose qu’une simple actualisation — il faut oser renouer avec son esprit mordant. Les deux versions sont disponibles en streaming sur HBO Max, pour comparer ce qui faisait vraiment vibrer l’Upper East Side new-yorkais… ou pas.