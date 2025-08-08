HBO Max serre la vis sur le partage de comptes : la fin des accès gratuits

HBO Max revoit ses règles et s’attaque aux comptes partagés comme Netflix.

Tl;dr HBO Max suit Netflix en durcissant sa politique contre le partage de mots de passe, avec un retour progressif à des accès plus stricts.

Des avertissements seront envoyés aux utilisateurs concernés d’ici fin 2024, avant un blocage plus ferme à partir de 2026.

L’objectif est clair : freiner le partage informel et pousser les spectateurs à créer leur propre abonnement.

Le mot de passe ne se prête plus aussi facilement

Dans un marché de la vidéo à la demande en constante évolution, la question du partage de mots de passe n’en finit pas d’agiter les plateformes. Après l’initiative remarquée de Netflix, c’est désormais au tour de HBO Max — qui vient tout juste de reprendre son nom originel après une courte période sous l’appellation « Max » — d’annoncer une révision majeure de sa politique d’accès.

Un avertissement graduel, mais bientôt plus ferme

Ce durcissement s’inscrit dans un contexte où, depuis avril, le service ne cache plus sa volonté d’emboîter le pas à ses concurrents. Les premières annonces remontent au printemps : les dirigeants avaient alors fait savoir que des restrictions similaires étaient en préparation. Puis, en mai, lors d’une prise de parole remarquée, JB Perrette, cadre dirigeant du streaming chez Warner Bros. Discovery, avait indiqué que la riposte prendrait toute son ampleur d’ici « 12 à 18 mois ».

Pourtant, trois petits mois plus tard, changement de ton : le même JB Perrette a récemment évoqué une accélération inattendue lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe. Selon lui, « le message jusque-là restait assez doux et pouvait facilement être contourné ». Mais cette époque semble toucher à sa fin.

Des mesures imminentes et un calendrier précisé

D’ici la fin de l’année 2024, la communication envers les utilisateurs sera donc revue : ceux qui profitent d’un compte tiers devraient recevoir un message nettement plus pressant, leur demandant explicitement de souscrire leur propre abonnement pour continuer à accéder au service. Un changement d’approche destiné à freiner le phénomène massif du partage familial ou amical.

Le responsable précise toutefois que l’application stricte interviendra réellement « probablement au quatrième trimestre puis s’intensifiera en 2026 ». Ce qui laisse quelques mois supplémentaires aux usagers pour profiter encore d’une certaine tolérance – voire espérer une offre alléchante lors du prochain Black Friday.

A quoi doivent s’attendre les abonnés ?

Concrètement, voici ce qui attend les spectateurs concernés :

Avertissements progressifs, déjà visibles pour certains utilisateurs ayant reçu des messages informatifs.

Blocage progressif de l’accès partagé, rendant obligatoire la création d’un compte personnel.

Mise en place progressive jusqu’à fin 2024 puis montée en puissance dès 2026.

L’ère des comptes partagés touche à sa fin chez HBO Max. Si beaucoup guettent encore les prochains mouvements du secteur, il devient évident que le modèle économique des plateformes évolue vers davantage de contrôle et… moins de tolérance.