Lost : Une trame parfaite pour un reboot, au détriment de la fin

Bien que la fin de Lost ait suscité des avis partagés, la série d'ABC a déjà préparé l'histoire parfaite pour un reboot. Malheureusement, cela pourrait dévaloriser la série originale. Qu'en pensez-vous de cette perspective ?

Tl;dr Lost a déclenché des débats sur une potentielle reprise.

La série a déjà préparé une histoire de redémarrage parfaite.

L’histoire se concentrerait sur les personnages de Hurley et Ben.

Un redémarrage pourrait cependant aggraver les problèmes de la série originale.

Un regard sur le potentiel de redémarrage de Lost

Malgré une fin controversée, la série télévisée Lost, diffusée sur ABC, a suscité de nombreux débats sur une éventuelle reprise. Le feuilleton de mystère et de science-fiction, qui a connu son dénouement en 2010, a laissé des sentiments mitigés parmi les téléspectateurs. Certains ont apprécié la fin de Lost, tandis que d’autres ont estimé qu’elle n’a pas su exploiter son véritable potentiel.

L’histoire de redémarrage préparée par la série

Malgré ces controverses, Lost a réussi à préparer le terrain pour une histoire de redémarrage parfaite. L’intrigue se concentrerait sur les personnages de Hurley et Ben qui, à la fin de la série, se retrouvent dans une situation intéressante, chargés de protéger l’île contre des organisations douteuses comme l’Initiative DHARMA. Leur rôle pourrait être facilement exploré dans un redémarrage de Lost.

Le risque d’une reprise

Toutefois, un redémarrage ne serait pas sans risques. D’une part, il n’y a aucune indication que Hurley et Ben échouent à protéger l’île dans la série originale. D’autre part, un redémarrage pourrait aggraver les problèmes de la série originale, notamment si la reprise n’est pas bien gérée. De plus, une suite pourrait aussi nuire à la fin significative de la série originale et risquer de ternir l’héritage de Lost.