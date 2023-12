Disney débarque sur Netflix avec 14 séries dont Lost, Archer et Papa bricole

Disney a accordé une licence à Netflix pour 14 séries différentes, y compris des émissions populaires telles que Lost, Archer et Papa bricole, leur offrant ainsi une nouvelle plateforme de streaming. Quelle série allez-vous regarder en premier ?

Tl;dr Disney licence 14 séries à Netflix.

Ces séries resteront disponibles sur Disney+, ESPN+, Hulu.

Chaque série sera sur Netflix pendant une période de 18 mois.

Les plateformes de streaming privilégient la rentabilité à l’exclusivité.

Disney se tourne vers Netflix

Le paysage du streaming est en constante évolution. Dans un récent développement, Disney a décidé de licencier 14 de ses émissions à Netflix. Ces émissions, jusqu’à présent uniquement disponibles sur Disney+, ESPN+ et Hulu, trouveront une nouvelle maison de streaming.

Une stratégie de licence non-exclusive

Selon le média TVLine, ces 14 émissions seront licenciées à Netflix sur une base non-exclusive pour une période de 18 mois chacune. Par conséquent, chacune de ces séries restera accessible sur Disney+, ESPN+ et Hulu, en plus d’être sur Netflix. Pour des émissions comme Prison Break, Disney affirme que le show est “prêt à toucher des audiences plus larges grâce à l’expansion de leur présence au-delà de Hulu”.

Voici la liste complète des séries licenciées et leurs dates de disponibilité sur Netflix :

Les Années coup de cœur – 1/1/2024

This Is Us – 8/1/2024

Ma famille d’abord – 5/2/2024

ESPN 30 for 30 – Dates de première variables entre février et décembre

The Resident – 4/3/2024

FBI: Duo très spécial – 1/4/2024

Reba – 6/5/2024

Archer – 13/5/2024

How I Met Your Mother – 3/6/2024

Lost – 1/7/2024

Prison Break – 29/7/2024

The Hughleys – 2/9/2024 (également sur Hulu)

Bernie Mac – 1/1/2025

Papa bricole – 1/2/2025

Vers une fin de l’exclusivité

Jadis, chaque service de streaming misait sur l’exclusivité. Cependant, cette tendance semble s’essouffler. Aujourd’hui, les plateformes de streaming cherchent davantage à maximiser leur rentabilité, notamment en partageant des contenus via des licences.