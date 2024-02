Que devient Matthew Fox après son rôle de Jack Shephard dans Lost ?

Après avoir incarné Jack Shepard dans la série télévisée Lost, l'acteur américain Matthew Fox s'est longtemps éclipsé du monde de l'acting et de la sphère publique avant de faire son grand retour à la télévision après de nombreuses années d'absence.

Tl;dr Matthew Fox a mis sa carrière en pause après avoir incarné Jack Shepard.

Des projets personnels et des problèmes juridiques ont interrompu la progression de sa carrière.

Après une longue absence, il revient sur le petit écran en 2022.

Matthew Fox apparaît dans deux nouvelles séries, dont une en tant que producteur exécutif.

Le mystère de la disparition de Matthew Fox

Acteur talentueux et reconnu à Hollywood, Matthew Fox, a connu une carrière cinématographique fascinante. Son rôle de Jack Shephard dans la populaire série télévisée Lost l’a propulsé sous les projecteurs, mais son parcours a pris une tournure inattendue après la fin de la série.

Des hauts et des bas

Après la fin de Lost, Matthew Fox a été impliqué dans divers projets cinématographiques, mais malgré des rôles dans des films tels que Alex Cross et Emperor, sa carrière n’a pas décollé comme prévu. Son rôle dans World War Z a été significativement réduit, et des problèmes juridiques ont été cités comme une raison possible.

Retraite temporaire et retour

Matthew Fox a ensuite fait une pause dans sa carrière d’acteur pour se consacrer à ses intérêts personnels et à sa famille. Il a quitté la scène en 2015 et n’est revenu qu’en 2022. Lors de son retour, il a joué dans une série limitée de Peacock intitulée Last Light, où il a également endossé le rôle de producteur exécutif. Malgré un accueil mitigé, ces apparitions ont montré que Matthew Fox n’avait pas renoncé à sa carrière d’acteur.