L'onglet En cours de lecture de YouTube Music intègre désormais les commentaires YouTube. D'autres petits changements arrivent dans le même temps.

YouTube Music n’existe pas depuis aussi longtemps que ses concurrents principaux. Cela a placé la firme de Mountain View dans une position assez délicate, à savoir d’aller récupérer les fonctionnalités existantes ici ou là tout en façonnant la propre identité de son service. Fort de sa plateforme d’hébergement de vidéos, le géant américain a décidé d’intégrer un élément social controversé dans YouTube Music, les commentaires.

La dernière version en date de la page En cours de lecture de YouTube Music est en cours de déploiement sur iOS et Android. Et avec elle, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, pour conférer à l’ensemble un élément social supplémentaire. Il est désormais possible de lire et de publier des commentaires sur la page En cours de lecture. Cette option était jusqu’à présent limitée aux playlists.

Selon des captures d’écran publiées par 9to5Google, certains des commentaires sur la page remontent jusqu’à plusieurs années. Autrement dit, il semblerait que Google ait décidé de remplir cette section avec des commentaires provenant de vidéos YouTube, pour le meilleur et pour le pire. Probablement pour le pire, diront certains.

D’autres petits changements arrivent dans le même temps

Le déploiement de ce nouveau design se fait, comme souvent, de manière progressive. Aussi, si vous ne le voyez pas actuellement, pas de panique. Ceci étant dit, d’autres changements arrivent aussi avec cette nouvelle version. La pochette affichée est plus grande et les titres des chansons et autres noms des artistes occupent désormais la gauche de l’écran. Un autre élément important à noter : il y a maintenant un carrousel avec des boutons pour les commentaires, laisser un pouce vers le haut ou le bas, enregistrer des chansons dans une playlist, partager, télécharger et la radio. La plupart des actions précédemment disponibles demandaient un tapotement supplémentaire. Les boutons ressemblent beaucoup à ceux que vous verrez sous le lecteur vidéo YouTube. Par ailleurs, des contrôles supplémentaires devraient être plus faciles d’accès dans la mesure où ils se retrouvent désormais en bas de l’écran.