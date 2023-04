Lofi Girl se retrouve au centre d'un mystère des plus relaxants, une campagne marketing savamment orchestrée.

Depuis 2017, Jade – le visage de la chaîne YouTube Lofi Girl – est un compagnon de route de tous les instants à celles et ceux qui recherchent de la musique douce, contemplative et relaxante. Mais aujourd’hui, elle est portée disparue. Depuis hier soir, Jade et son petit chat tigré ont disparu, et pas à cause d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur comme ce fut le cas l’année dernière, entraînant la fermeture de la chaîne pendant quelques jours.

Durant son absence, le stream commence à zoomer doucement sur une fenêtre sur le bâtiment en face de la chambre de Jade. Une lumière bleue clignotante produit un code morse que les fans ont décodé, celui-ci renvoie sur le site www.lofiworld.com. À l’heure d’écrire ces lignes, il n’y a pas grand-chose à voir. Cliquer sur le bouton “Launch” vous redirige vers un second stream de Lofi Girl qui joue de la musique d’ambiance. Le stream montre une horloge avec un compte à rebours au 11 avril 19 h (heure française). En dehors de cela, il n’y a rien d’autre. La pièce est plongée dans une lumière bleue et l’on peut apercevoir de nombreux bibelots ici et là, y compris un modèle Gunpla de Mobile Suit Gundam Wing et une Nintendo GameCube. Quant à savoir à quoi peut bien servir tout cela, personne ne le sait.

Si ce n’est peut-être qu’il s’agit d’une campagne marketing plutôt élaborée. En effet, quelques heures avant le lancement de cette opération, Team AMW, l’agence qui représente la chaîne Lofi Girl, a publié un communiqué de presse promettant une “surprise” le 11 avril qui viendrait amener “l’expérience immersive [de la chaîne] vers de nouveaux sommets”. Comme Polygon le précise, il est déjà possible d’acheter des produits dérivés estampillés Lofi Girl. Quelque chose d’autre se prépare. Rendez-vous dans quelques heures pour découvrir de quoi il retourne.