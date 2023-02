Les meilleures apps d’horloge et réveil du moment

Une bonne application de réveil est primordiale pour certains, sans quoi ils resteraient au lit toute la journée. Voici une petite sélection.

Pour certains, le lit est le meilleur endroit qui puisse exister au monde. On y a chaud, on s’y sent bien, c’est confortable. C’est pour toutes ces raisons que certains ont toutes les peines du monde à s’en extirper lorsque le réveil sonne. Si c’est votre cas, sachez qu’il existe des solutions sur iOS et Android qui vous forceront à être bien réveillée avant de ne plus faire de bruit.

1 – Alarmy

Alarmy est une app de réveil disposant de nombreuses options et fonctionnalités. Autrement dit, si la première ne fonctionne pas pour vous, essayez-en une autre. Vous pouvez utiliser la version gratuite, et payer pour débloquer d’autres styles de réveil.

Les méthodes pour vous réveiller sont décrites comme des missions : résoudre un problème mathématique, secouer votre téléphone, scanner un QR Code, réussir un petit jeu de mémoire, etc.

Alarmy (freemium) pour google.com/store/apps/details?id=droom.sleepIfUCan" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://play.google.com/store/apps/details?id=droom.sleepIfUCan",{"metric25":1}]]" data-uri="98260fd3157abe8cbcc20485ee66101b">Android et iOS

2 – I Can’t Wake Up!

Si vous voulez plusieurs options pour vous sortir du lit, I Can’t Wake Up! propose une variété de mini-jeux : mémoire, maths, choisissez votre énigme et vous devrez la compléter pour que le son cesse.

Cette app évalue aussi la “qualité de votre réveil”, si l’on peut dire. Vous pouvez utiliser l’app et toutes ses fonctionnalités gratuitement, mais un achat intégré vient faire disparaître la publicité.

I Can’t Wake Up! (freemium) pour Android

3 – Alarm Clock for Me

Avec Alarm Clock for Me, vous aurez bien plus de mal à rester sous la couette une fois le réveil lancé. Vous pouvez choisir parmi plusieurs méthodes pour l’arrêter, y compris secouer votre appareil ou réduire une question de mathématiques.

Avec tout un tas d’options et de thèmes, c’est une app très complète. Vous pouvez même lui faire dire la météo quand vous vous réveillez.

Alarm Clock for Me ($4) pour Android et iOS

4 – Challenges Alarm Clock

C’est un vrai défi qui vous sera proposé chaque fois que votre réveil sonne. Qu’il s’agisse d’un jeu de mémoire, de traverser un labyrinthe ou autre, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Challenges Alarm Clock offre un bon équilibre entre fermeté et gentillesse pour vous tirer du lit. Tout est disponible sans payer, l’option payant permet de supprimer les publicités.

Challenges Alarm Clock (freemium) pour Android et iOS

5 – Loud Alarm Clock

Loud Alarm Clock a quelques cartes dans sa manche : c’est déjà l’application la plus bruyante de cette liste et elle fait varier de manière aléatoire les sons pour que vous ne puissiez pas vous y habituer.

Elle embarque aussi des sons vraiment affreux – ongles sur un tableau, sirène de police, etc. -, mais il vous faudra payer pour profiter de ces extras.

Loud Alarm Clock (freemium) pour Android et iOS

6 – Motion Alarm Clock

Motion Alarm Clock demande un peu de mouvement pour éteindre le réveil. C’est très simple et très efficace pour se réveiller. Et c’est aussi l’une des applications de réveil les plus vieilles qui existent.

Cette longévité témoigne de l’efficacité de l’app. Et si rien d’autre ne fonctionne pour vous, le développeur promet qu’il est “impossible d’y échapper”. En payant, exit les publicités.

Motion Alarm Clock (freemium) pour iOS

7 – Morning Routine

Morning Routine est légèrement différente des autres apps dans la mesure où elle ne vous oblige pas à faire quoi que ce soit, elle vous encourage à réaliser une session de méditation pour mettre votre corps et votre esprit dans de bonnes dispositions pour la journée à venir.

Il y a énormément d’options, et plus encore si vous payez. Son interface est aussi très agréable. Parfait pour se réveiller en douceur.