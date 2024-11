LinkedIn abandonne l’audio en direct

LinkedIn a décidé d'éliminer sa fonctionnalité audio en direct autonome, dont vous avez probablement oublié l'existence, pour se concentrer sur l'amélioration d'autres aspects de sa plateforme.

Tl;dr LinkedIn abandonne sa fonctionnalité d’événements audio en direct et l’intègre à LinkedIn Live à partir de décembre 2024.

D’autres plateformes comme Reddit, Facebook, Spotify et Amazon ont également mis fin à leurs produits audio lancés pendant la pandémie.

L’audio en direct reste populaire sur X.

L’audio en direct, une tendance née pendant la pandémie

Au début de la pandémie de COVID-19, l’audio en direct est devenu un phénomène viral. Popularisé par l’application Clubhouse, ce format a permis aux utilisateurs de se connecter, d’écouter et de participer à des discussions en temps réel, offrant un espace de socialisation alors que les interactions physiques étaient limitées. En réponse, d’autres plateformes majeures, dont LinkedIn, ont lancé des fonctionnalités similaires pour capitaliser sur cette tendance. LinkedIn, bien qu’arrivant plus tard, a introduit ses événements audio en direct en 2022, cherchant à créer des espaces d’échange virtuels pour ses utilisateurs professionnels.

La fin des événements audio sur LinkedIn

Cependant, LinkedIn a décidé d’abandonner cette fonctionnalité après seulement deux ans. À partir du 2 décembre 2024, il sera impossible de créer de nouveaux événements audio en direct, et ceux déjà planifiés cesseront de fonctionner dès le 31 décembre prochain. La plateforme professionnelle a expliqué que cette fonctionnalité serait intégrée à LinkedIn Live, son outil de diffusion en direct vidéo, nécessitant l’utilisation d’outils tiers pour les flux audio. Ce changement souligne une réalité : bien que l’audio en direct ait été populaire pendant la pandémie, il n’a pas trouvé de place durable dans l’écosystème de LinkedIn.

Un recul général sur les plateformes sociales

LinkedIn n’est pas la seule plateforme à abandonner l’audio en direct. Reddit, Facebook, Spotify et Amazon ont également fermé leurs produits audio lancés pendant la pandémie. Ce recul général reflète une prise de conscience : l’intérêt pour les événements audio, bien qu’intense à un moment donné, a diminué avec la levée des restrictions sanitaires. Les plateformes se sont tournées vers des formats plus engageants, comme la vidéo, qui offrent une plus grande interactivité et un meilleur potentiel de monétisation.

L’audio en direct persiste sur X

Malgré cette tendance générale, l’audio en direct reste actif sur X (anciennement Twitter). Bien que la plateforme rencontre quelques problèmes techniques, l’audio en direct continue d’être un élément clé des interactions sur X, avec des événements en direct réguliers. Ce format trouve encore son public, même si la pandémie a largement alimenté sa popularité initiale. X semble ainsi être le dernier bastion pour l’audio en direct dans un monde où ce format devient de plus en plus marginal sur d’autres plateformes.

Une évolution des formats après la pandémie

L’abandon des événements audio en direct sur LinkedIn reflète une évolution générale des préférences des utilisateurs et des plateformes après la pandémie. Alors que l’audio en direct a joué un rôle clé dans la socialisation virtuelle pendant les confinements, il semble désormais relégué au second plan au profit de formats plus visuels et flexibles. LinkedIn, en réorientant l’audio vers sa fonctionnalité LinkedIn Live, fait le choix de s’adapter à une réalité post-COVID, où l’interaction en ligne se fait de plus en plus à travers des contenus vidéo et multimédias.