Meta revient sur sa politique contre la fausse information autour du Covid-19 dans de nombreux pays. La situation change, les plateformes doivent évoluer aussi.

Meta a décidé de retirer ses règles quant à la fausse information autour du Covid-19 pour Instagram et Facebook dans de nombreux pays qui ont baissé le niveau d’alerte du virus. Ces politiques ne s’appliquent par exemple plus aux États-Unis et dans un certain nombre d’autres pays du monde.

En juillet dernier, Meta demandait à son Conseil de Surveillance son opinion quant à sa politique relative à la désinformation après avoir remarqué que la pandémie avait “évolué”. Il aura fallu attendre un certain temps pour que le Conseil de Surveillance donne sa réponse, mais en avril dernier, le groupe suggérait que Meta devrait continuer de supprimer les fausses affirmations concernant le Covid-19, lesquelles sont “susceptibles de contribuer directement au risque de blessures physiques imminentes et significatives”. Le Conseil de Surveillance demandait aussi à l’entreprise de “réexaminer” les types de publications qu’elle supprime dans le cadre de cette politique.

Par ailleurs, le conseil suggérait aussi que Meta prenne ses dispositions alors que l’Organisation Mondiale de la Santé se prépare à supprimer le statut d’urgence du Covid-19 “pour protéger la liberté d’expression et d’autres droits de l’homme dans ces nouvelles circonstances”. L’OMS avait procédé en mai dernier et Meta a donc aujourd’hui répondu aux recommandations de son Conseil de Surveillance.

“Nous prendrons une approche plus ajustée quant à nos règles sur la désinformation autour du Covid-19 avec les propositions du Conseil et notre politique existante. Dans les pays qui ont toujours une déclaration d’urgence publique en place pour le Covid-19, nous continuerons de supprimer le contenu qui enfreint ces règles étant donné les risques encourus”, écrivait Meta dans un post de blog. “Nous consultons des experts de la santé pour comprendre quelles affirmations et quelles catégories de fausse information pourraient encore causer de tels risques. Notre politique sur la fausse information liée au Covid-19 ne sera plus effective dans le monde entier dans la mesure où le statut d’urgence publique qui a déclenché la mise en place de ces règles commence à être levé.”

La situation change, les plateformes doivent évoluer aussi

Peu après l’arrivée de la pandémie, les plateformes sociales avaient été sous pression pour combattre autant que possible la fausse information que les gens pouvait propager, et notamment les déclarations erronées concernant les vaccins. Nombre d’entre elles, dont Meta, Twitter et YouTube, avaient pris des mesures.

Celles-ci ont évolué avec le temps. Par exemple, en mai 2021, Meta déclarait qu’elle ne supprimerait plus les publications indiquant que le Covid-19 avait été “créé par l’homme”. Comme le Conseil de Surveillance l’a précisé l’année dernière, Meta a supprimé 27 millions de publications Facebook et Instagram contenant des fausses informations sur le Covid-19 entre mars 2020 et juillet 2022.

Twitter avait retiré ces mêmes mesures en novembre dernier, peu après qu’Elon Musk avait racheté l’entreprise et licencié des milliers d’employés. YouTube, de son côté, a récemment mis à jour sa politique sur le sujet et n’interdit désormais plus les vidéos évoquant la fraude aux élections présidentielles de 2020.