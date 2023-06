Meta teste l'intégration de ses Reels dans son casque Quest. L'immersion pourrait aussi être au rendez-vous avec ce format.

Les Reels avaient été lancés comme la solution d’Instagram pour venir concurrencer TikTok. Ils sont assez rapidement arrivés sur Facebook, une suite tout à fait logique finalement. Aujourd’hui, Meta teste ses Reels sur un medium bien plus inattendu : le Meta Quest. Son casque de réalité virtuelle est parfait pour naviguer sur internet, regarder des films, jouer et bien davantage, mais l’introduction des Reels, le plus souvent à la verticale, présente une expérience de visualisation bien différente de toutes les précédentes qui sont, elles, d’ordinaire aussi larges que l’écran.

Meta teste l’intégration de ses Reels dans son casque Quest

Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé cette mise à jour via une vidéo de 13 secondes publiées sur le Channel Instagram de Meta. On peut y avoir un Reel du compte Instagram de l’influenceur Austin Sprinz dans lequel il visite la piscine la plus profonde du monde. Cette vidéo ô combien immersive est un bon choix pour la réalité virtuelle, emmenant le spectateur sous l’eau, dans un environnement qui ne semble pas avoir de fond. Bien mieux, assurément, qu’un Reel de cuisine ou de danse.

L’immersion pourrait aussi être au rendez-vous avec ce format

Cette mise à jour autour des Reels survient peu avant la sortie du très attendu Meta Quest 3 prévue pour cet automne et fait directement suite à l’annonce du casque de réalité mixte d’Apple, le Vision Pro. Ceci étant dit, avec un tarif d’entrée de 499 $ pour le Quest 3 par rapport aux 3 499 $ demandés pour le Vision Pro, ces deux produits ne tombent pas vraiment dans la même catégorie. Dans la gamme des casques de réalité virtuelle de Meta, on avait d’abord eu l’Oculus Quest, puis l’Oculus Quest 2 avant que ce dernier ne soit rebaptisé Meta Quest 2. Le Meta Quest Pro avait suivi peu après ce changement de nom. En ce qui concerne les Reels, nul ne sait quand cette fonctionnalité sortira de cette phase de test, si elle doit sortir un jour et quand elle sera disponible à tous les utilisateurs sur tous les casques Meta Quest.