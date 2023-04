Instagram redessine complètement son éditeur de Reels pour le rendre plus simple d’utilisation

Meta se prépare à déployer une grosse mise à jour autour de ses Reels, toujours dans l'objectif de contrer la domination de TikTok.

Instagram déploie actuellement un certain nombre de mises à jour autour de Reels, y compris un outil d’édition revu et corrigé. Ce nouveau design, disponible sur iOS et Android, selon Meta, permet de gérer clips vidéo, stickers et textes dans un seul et même écran. “Cela permet de simplifier l’alignement et le timing des éléments de votre Reel aux bons moments d’une manière plus visuelle”, écrivait Meta sur un post de blog. Le géant américain précise aussi que des outils d’édition supplémentaires vont arriver, toujours pour tenter de contrer la domination de TikTok.

Les créateurs de Reels qui cherchent à devenir populaires et à faire croître leur base d’abonnés sur Instagram pourront vérifier l’audio et les hashtags sur ce que Meta appelle une “destination tendance”. L’onglet est accessible directement depuis le tableau de bord. Vous pourrez voir combien de fois d’autres utilisateurs ont utilisé une chanson et choisir d’ajouter l’audio à leur propre Reel ou l’enregistrer pour plus tard.

Ceci devrait aider les créateurs à déterminer ce qui est populaire dans les Reels à un moment précis pour qu’ils puissent se joindre, eux aussi, à ces tendances. Sur TikTok, c’est une opération très simple à réaliser. C’est donc une mise à jour importante pour Instagram.

Toujours dans l’objectif de contrer la domination de TikTok

Par ailleurs, Instagram met aussi à jour sa page d’informations sur les Reels pour donner aux créateurs une vue plus en profondeur des performances de leurs vidéos. Il deviendra possible de visualiser la durée totale de visionnage ainsi que la durée moyenne pour mieux comprendre comment les utilisateurs s’engagent avec les différents Reels, au-delà du simple nombre de vues. S’il s’avère que la majorité d’entre eux abandonnent après un certain temps, les créateurs pourraient en conclure que leur public est moins intéressé par tel ou tel élément et ajuster pour les prochaines créations. De plus, vous aurez des notifications indiquant qui a commencé à vous suivre à partir d’un Reel précis.

Dans le même temps, Instagram va étendre la fonctionnalité de monétisation via les dons à davantage de pays. Dans les prochaines semaines, d’autres pays y auront droit, dont l’Australie, le Canada, la France, Le Mexique, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. De plus, les créateurs pourront voir précisément qui a fait des dons pour pouvoir les remercier, s’ils le souhaitent.