Comment faire cesser Instagram de publier vos posts sur Facebook

Instagram et Facebook sont très liés, appartenant à la même maison mère, Meta. Mais depuis quelque temps, le géant américain active par défaut le partage des posts Instagram vers Facebook.

Lorsque vous publiez sur Instagram, vous ne vous attendez pas à retrouver votre contenu sur d’autres sites ou plateformes. Après tout, vous avez publié sur Instagram, pas sur Facebook. Pourtant, vos posts Instagram se retrouvent sur Facebook, à la surprise de nombreux utilisateurs qui ne sont pourtant pas actifs sur Facebook. Mais que se passe-t-il au juste ?

Meta vous a peut-être forcé(e) à partager vos posts Instagram sur Facebook

Comme le rapporte The New York Times, ceci est dû à une stratégie assez vicieuse d’Instagram mise en place l’année dernière. À un moment, l’app peut vous avoir affiché une popup, vous demandant si vous aimeriez que vos prochains posts Instagram soient aussi publiés sur votre page Facebook. Si vous n’utilisez pas Facebook, ou très peu, vous voudrez certainement désactiver cette option et garder vos posts dans l’app sur laquelle vous êtes présent(e). Ceci étant dit, ladite option est un lien hypertexte plutôt discret là où l’option pour l’activer est un grand bouton bleu.

Et il s’avère que nombre de personnes ont cliqué sur ce bouton, croyant que ce serait le moyen le plus rapide pour fermer la popup plus rapidement, sans réaliser qu’ils s’étaient engagés à voir leurs publications Instagram arriver sur Facebook. Et c’est précisément ce que voulait Meta : l’entreprise avait tout intérêt à augmenter le nombre d’utilisateurs partageant du contenu Instagram sur Facebook et a conçu cette popup de telle manière que la majorité des utilisateurs Instagram donnent leur accord (sciemment ou non) pour partager de manière permanente leurs posts et stories sur Facebook.

Si certains trouveront utiles cette fonction, pour d’autres, c’est absolument impensable. Pour la majorité des utilisateurs – et notamment les plus jeunes -, Instagram est davantage une plateforme pour échanger avec ses amis, tandis que Facebook regroupe les plus vieux. Ou plutôt, Facebook est plus “formel”, vous pouvez y avoir des amis, évidemment, mais aussi des membres de votre famille, des collègues ou d’anciens professeurs. Vous n’avez probablement pas envie de partager le même contenu avec ces personnes qu’avec celles sur Instagram.

Pour être clair, l’intégration de Facebook avec Instagram existe depuis bien longtemps, bien avant le changement de nom en Meta. L’entreprise, qui était alors Facebook, avait acquis Insta en 2012 pour un milliard de dollars et avait simplifié le partager vers votre page Facebook, ainsi que Twitter, Tumblr et d’autres apps. L’année dernière, le géant américain a décidé de duper ses utilisateurs pour leur faire partager du contenu sans leur dire explicitement.

Heureusement, désactiver la fonctionnalité est assez facile. Instagram intègre un bouton “Partager sur Facebook” sur la dernière page avant de publier un post, mais cette option ne désactive le partage que pour le post en question. Si vous voulez désactiver le partage de manière permanente, ce bouton sera de nouveau actif à votre prochaine publication. Il en va de même pour les stories : vous pouvez rester appuyé sur “Vos stories” pour désactiver le partage sur Facebook pour cette fois, mais il sera de nouveau actif la prochaine fois.

Pour désactiver de manière permanente, il faut aller dans Paramètres > Compte > Partage vers d’autres apps > Facebook. Désactivez toutes les options “Partager automatiquement”, y compris “Votre Story Instagram”, “Vos Posts Instagram” et, si vous les utilisez, “Vos Reels Instagram”. Vous trouverez une option similaire sur la page d’un post. Tapotez sur “Paramètres avancés” et vous trouverez un bouton “Partager vos posts sur Facebook” sous Préférences.