Meta met fin au support des NFT dans Facebook et Instagram, ceci our mieux se concentrer sur d'autres aspects importants.

Meta “ralentit” quant à sa prise en charge des NFT sur Facebook et Instagram, et ce, moins d’un an après avoir introduit la fonctionnalité pour tenter de faire adopter “les articles numériques à collectionner” sur sa plateforme. Cette initiative survient alors que le réseau social a licencié plusieurs milliers d’employés et mis fin à nombre de projets dans le cadre de ce que Mark Zuckerberg avait qualifié pour l’entreprise d'”année de l’efficacité”.

Meta met fin au support des NFT dans Facebook et Instagram

“Nous mettons, pour l’heure, en pause les fonctionnalités autour des articles numériques à collectionner (NFT) pour nous concentrer sur d’autres méthodes permettant de venir en aide aux créateurs, aux particuliers et aux entreprises”, déclarait Stephane Kasriel, responsable des technologies pour le commerce et la finance chez Meta, dans une mise à jour partagée sur Twitter. “Nous avons énormément appris de choses que nous pourrons appliquer à nos produits pour supporter les créateurs, les utilisateurs et les entreprises dans nos applications, tant aujourd’hui dans le monde réel que dans le métavers.” Il ajoutait que l’entreprise allait désormais se concentrer sur “la monétisation des Reels” et les “paiements dans tout l’écosystème Meta”.

Cette annonce survient presque un an exactement après que Mark Zuckerberg était monté sur la scène du SXSW pour annoncer qu’Instagram travaillait sur la prise en charge des NFT, fonctionnalité qui était arrivée en mai dernier. Le géant américain avait annoncé une autre extension importante en novembre, lorsqu’elle révélait son intention d’autoriser les créateurs à minter et vendre des NFT directement sur Instagram.

Pour mieux se concentrer sur d’autres aspects importants

Stephane Kasriel n’est pas entré dans les détails quant au pourquoi de ce revirement sur les NFT, ce qui, comme Mark Zuckerberg l’a suggéré, pourrait jouer un rôle dans les projets pour le métavers de la société. “J’espère que vous savez que le vêtement que porte votre avatar dans le métavers pourrait être minté comme un NFT et vous pourriez le transporter partout avec vous”, expliquait-il durant son intervention au SXSW l’année dernière.

Mais ce n’est pas la seule initiative avortée de ces derniers mois. Meta a aussi mis fin à son wallet crypto, Novi, qui devait, selon les rumeurs, il y a quelque temps, prendre lui aussi en charge les NFT. L’entreprise a aussi mis fin à divers projets de sa division métavers, Reality Labs, et son programme de bonus pour les créateurs de Reels.