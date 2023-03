Instagram met des publicités dans ses résultats de recherche

Instagram teste les publicités dans ses résultats de recherche. L'objectif pour Meta est clair : relancer ses revenus publicitaires à la hausse.

Vous verrez bientôt des publicités sur Instagram dans des endroits où il n’y en avait pas jusqu’à présent. L’application appartenant à Meta a en effet commencé à tester de nouveaux placements de publicités, pensées et conçues pour donner aux entreprises davantage de visibilité. L’un de ces placements expérimentaux se trouve dans les résultats de recherche. Lorsque vous cherchez un terme particulier – par exemple “maquillage” -, vous verrez des publications estampillées “Sponsorisée” dans le fil pendant que vous faites défiler les résultats. Dans son annonce, Instagram explique prévoir un déploiement de ce placement dans les prochains mois.

Par ailleurs, l’application s’est associée à plusieurs marques pour tester un format qui donnerait aux entreprises la possibilité de vous rappeler ou de vous avertir d’événements ou lancements à venir. Lorsque vous optez, dans l’application, pour ces “publicités de rappel” pour un événement particulier, vous recevrez des notifications d’Instagram un jour avant, 15 minutes avant et lorsque l’événement commence. Ces rappels apparaîtront comme n’importe quelle autre notification Instagram et seront visibles sur votre écran de verrouillage.

Les publicités sont l’essence de Meta et l’introduction de nouvelles méthodes de générer des revenus grâce à celles-ci ne sont pas une surprise, surtout quand l’entreprise a enregistré son premier trimestre avec une baisse de revenus pour la première fois de son existence. Au quatrième trimestre 2022, par exemple, le géant américain rapportait des revenus publicitaires de 31,25 milliards de dollars contre 32,64 milliards de dollars pour le même trimestre en 2021. Ses revenus publicitaires sur l’année étaient aussi en basse, de 114,93 milliards à 113,64 milliards de dollars en 2022. Meta a initié de nombreuses mesures pour réduire ses coûts ces derniers mois, se séparant notamment de plus de 11 000 employés en novembre dernier pour sa première vague massive de licenciements. Quelques jours plus tard, son PDG, Mark Zuckerberg, annonçait une autre vague de 10 000 licenciements et une profonde restructuration de ses divisions en avril et mai prochains.