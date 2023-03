Comment changer son nom d’utilisateur sur Instagram en 2023

Instagram permet de changer son nom d'utilisateur si vous en avez envie. Mais il y a plusieurs choses à savoir. Les voici.

Quiconque partage régulièrement du contenu sur les plateformes de réseaux sociaux a un nom d’utilisateur unique et facilement reconnaissable, c’est vital. L’on se souvient facilement d’un pseudonyme après avoir vu un contenu. Ce principe s’applique à Instagram. Mais choisir un bon nom d’utilisateur lorsque l’on s’inscrit sur la plateforme n’est pas toujours évident. On peut alors avoir envie de changer en cours de route. L’opération n’est pas difficile, mais il convient de savoir certaines choses.

À savoir concernant les noms d’utilisateur sur Instagram

Votre nom d’utilisateur Instagram est différent du nom affiché. Ce dernier peut être votre nom complet, un nom d’entreprise ou un surnom quelconque. Vous pouvez changer votre nom d’affichage quand il vous plait, mais le nom qui apparait sur votre profil Instagram ne peut être changé que deux fois tous les 14 jours. A contrario, il n’y a pas de limite aux nombres de changement du nom d’utilisateur Instagram, mais cela peut avoir des conséquences.

Il y a aussi des limitations sur ces noms d’utilisateur. Ceux-ci sont, sur Instagram, limités à 30 caractères et ne doivent contenir que des lettres, des chiffres, des points ou des underscores. Pas d’espaces ni de caractères spéciaux. De plus, il est recommandé d’éviter les mots grossiers qui pourraient aller à l’encontre des règles du service.

Une fois votre choix fait, vous pouvez suivre la procédure de changement de nom d’utilisateur.

Le processus est identique que vous passiez par l’app mobile iOS ou Android. Suivez ces étapes :

Lancez l’app et identifiez-vous. Tapotez sur votre photo de profil en bas à droite de l’écran. Tapotez sur Modifier profil en haut de la page de profil. Dans le champ Nom d’utilisateur, saisissez le nom souhaité. Tapotez sur Terminé ou sur le symbole en forme de coche dans le coin supérieur droit pour finaliser l’opération.

Si vous préférez passer par l’ordinateur ou un appareil mobile depuis le web, voici comment procéder :

Lancez un navigateur, allez sur instagram.com et identifiez-vous. Cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit ou inférieur droit. En haut, cliquez sur Modifier profil. Dans le champ Nom d’utilisateur, saisissez votre nouveau nom. Cliquez sur Envoyer en bas de l’écran.

Si celui-ci remplit les conditions, la modification devrait être immédiate. Si vous avez beaucoup d’abonnés, Instagram peut prendre le temps d’étudier ce changement avant de donner son autorisation. Vous serez informé lorsque la procédure est terminée.

À considérer après avoir changé de nom d’utilisateur

Une fois votre nom d’utilisateur changé, vous devez aussi changer le lien de votre profil Instagram partout où vous l’avez renseigné. Lorsque vous tapiez votre nouveau nom d’utilisateur sur la page “Modifier profil”, vous avez peut-être remarqué une information indiquant que vous pouvez revenir à votre précédent nom d’utilisateur dans les 14 jours. Une fois ce délai passé, votre ancien nom deviendra accessible à tout un chacun. Si personne ne l’a pris, vous pourrez le reprendre. Vous pouvez aussi réclamer un ancien nom d’utilisateur si quelqu’un l’a pris sans procéder au moindre changement dans les 14 jours.

Les raisons qui pourraient vous empêcher de prendre tel ou tel nom d’utilisateur

Les noms d’utilisateurs sont attribués sur la base du premier arrivé premier servi. Si un utilisateur inactif a un nom d’utilisateur qui vous intéresse, vous ne pourrez pas l’utiliser. Vous pouvez essayer de le contacter, mais sans garantie. Instagram suggère plutôt d’opter pour une variante de ce nom d’utilisateur. La seule exception est si ce nom porte celui d’une marque déposée qui vous appartient.

Si vous tentez de changer votre nom d’utilisateur et que la procédure échoue, cela peut être à cause de plusieurs raisons. Outre le fait qu’il appartienne déjà à quelqu’un, il peut être à un utilisateur qui a temporairement désactivé son compte. Quelqu’un d’autre peut aussi avoir changé son nom d’utilisateur et être encore dans la période de 14 jours lui permettant de revenir à son ancien nom. Dans ces cas-là, vous ne pouvez rien faire d’autre qu’attendre, ou choisir un autre nom.

Si vous suspectez un problème chez Instagram, vous pouvez essayer de vider votre cache ou de réinstaller l’app pour retenter votre chance.