Le programme de certification payant de Meta est déployé aux États-Unis, mais Meta a besoin de l'affiner encore avant de l'étendre à d'autres pays

Le programme de certification payant de Meta est disponible aux États-Unis dès à présent, comme l’a annoncé son PDG, Mark Zuckerberg sur son canal Instagram. Celles et ceux qui s’abonnent à Meta Verified recevront un badge de certification bleu sur Facebook et Instagram, “une protection proactive contre l’usurpation d’identité” et un accès direct au support client, toujours selon les dires de Mark Zuckerberg.

Le service coûte 12 $ par mois via le web ou 15 $ par mois si vous devenez membre Meta Certified via iOS ou Android, ceci pour compenser la commission prélevée par Apple et Google sur les achats in-app. Vous recevrez aussi des étoiles chaque mois, étoiles que vous pouvez utiliser pour récompenser vos créateurs préférés sur Facebook, ainsi que des stickers pour les Stories et les Reels.

Contrairement à l’Australie et la Nouvelle-Zélande, les abonnés certifiés résidant aux États-Unis n’auront pas (encore) droit à une visibilité augmentée dans certaines zones des applications. “Nous avons entendu les retours des utilisateurs affirmant que cet aspect de l’offre causait actuellement une certaine confusion, alors nous allons prendre le temps d’explorer la valeur ajoutée avant d’envisager de l’étendre en dehors de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande”, déclarait un porte-parole de Meta à Engadget. La firme de Menlo Park explique qu’elle réfléchit aussi à ajouter d’autres fonctionnalités à son abonnement Verified pendant la durée du test de son programme.

Meta avait lancé ce programme en Australie et en Nouvelle-Zélande le mois dernier. Verified est différent de Twitter Blue, bien que les utilisateurs puissent payer pour obtenir la coche bleue et un certain nombre d’autres avantages, dans la mesure où les utilisateurs de Facebook et Instagram doivent fournir à Meta une pièce d’identité officielle avec le même nom et la même photo que sur leur compte. Il faut aussi qu’ils remplissent d’autres critères d’éligibilité, comme être âgés de 18 ans ou plus ainsi qu’avoir l’authentification double facteur activée.

Les abonnés Meta Verified ne peuvent pas modifier leur nom ou photo de profil, leur nom d’utilisateur ou leur date de naissance à moins qu’ils soient prêts à repasser tout le processus de certification. Les comptes des personnalités importantes qui avaient déjà été certifiés avant l’arrivée de Meta Verified garderont leur coche bleue.