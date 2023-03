Facebook étend la durée maximale de ses Reels à 90 secondes

Facebook fait passer la durée maximale de ses Reels à 90 secondes, une amélioration bienvenue pour ce format de plus en plus populaire.

Les Reels de Facebook, ces vidéos au format très court, sont très populaires depuis l’avènement de TikTok, notamment, et le géant en est parfaitement conscient. Pour permettre à un maximum d’utilisateur d’en profiter, attirer davantage de créateurs de contenu et faire vivre cette fonctionnalité, la plateforme a aujourd’hui décidé de procéder à un petit changement qui a son importance.

Facebook fait passer la durée maximale de ses Reels à 90 secondes

Meta voit les Reels comme un aspect important de ses applications et la plateforme déploie depuis tout récemment plusieurs nouvelles fonctionnalités pour ce format sur Facebook. Tout d’abord, le réseau social a décidé d’étendre la durée maximale des Reels à 90 secondes, contre 60 auparavant. Meta avait augmenté la limite des Reels Instagram à 90 en juillet dernier, mais ces deux formats restent encore bien limités par rapport à la durée maximale des vidéos TikTok, qui est actuellement de 10 minutes.

TikTok et les Reels Instagram permettent tous deux la synchronisation vidéo avec une chanson et les Reels Facebook y auront bientôt droit, eux aussi, avec une fonctionnalité similaire baptisée Grooves. Meta explique qu’elle utilise une “technologie de rythme visuel” et qu’elle synchronise automatiquement et aligne les mouvements avec le rythme d’une chanson.

Une amélioration bienvenue pour ce format de plus en plus populaire

Ailleurs, Facebook offrira une méthode plus simple pour générer des Reels depuis vos souvenirs. Vous aurez aussi la possibilité de profiter des templates les plus populaires du moment. Cela vous permettra de faire des changements sur vos clips, en passant d’un template existant à l’un des vôtres.

Meta affirme que les Reels sont le format de l’entreprise qui progresse le plus rapidement aujourd’hui. Le nombre de Reels lus a plus que doublé sur l’année écoulée, tant sur Facebook que sur Instagram. L’entreprise explique que les partages de Reels ont, quant à eux, plus que doublé sur les deux plateformes dans les six derniers mois. Depuis le mois d’août, les utilisateurs peuvent aussi publier leurs Reels sur Facebook et Instagram en même temps.