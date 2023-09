Clubhouse passe de l'audio en direct à la messagerie de groupe. L'audio reste la composante principale.

Clubhouse, qui fut l’une des apps les plus populaires pendant la pandémie, a annoncé il y a quelques mois qu’elle licenciait la moitié de son effectif pour pivoter vers un “Clubhouse 2.0”. Aujourd’hui, l’entreprise partage les résultats de redémarrage complet, avec un nouveau design censé faire de Clubhouse “davantage une app de messagerie.”

L’app audio passe donc de ses conversations audio signature où l’on pouvait s’inviter librement à des discussions vocales plus conventionnelles, comme elle l’explique. Plutôt que de naviguer dans des salles avec des utilisateurs qui animent des conversations en direct ouvertes à tous les utilisateurs, le nouveau Clubhouse veut encourager les utilisateurs à rejoindre des groupes de personnes qu’ils connaissent.

Ces groupes sont baptisés “chats”, ce qui est assez déroutant, et permettent aux amis et amis d’amis d’échanger des messages vocaux. Il y a toujours une composante “sans invitation”, mais il est désormais moins question de discuter en temps réel et davantage de quelque chose comme les Stories d’Instagram, pour consulter et partager des mises à jour rapides. L’app se débarrasse aussi des messages directs textuels à la faveur des messages audio privés, des messages vocaux ou VM.

L’audio reste la composante principale

Le plus grand changement, cependant, n’est pas tant dans le format des conversations, mais dans le fait que Clubhouse se positionne désormais davantage comme un Snapchat, où de petits groupes d’amis peuvent communiquer de manière privée ou semi-privée, que comme un Twitter, où tous les utilisateurs de l’app peuvent s’exprimer en public. “Il ne s’agit pas d’écouter passivement des gens parler”, écrit l’entreprise. “Vous pouvez écouter de formidables échanges sur des podcasts, YouTube, TikTok et tout un tas d’autres plateformes. Il s’agit de parler avec des gens… et de devenir des amis dans la vraie vie avec les amis de vos amis et des gens que vous n’auriez jamais rencontrés autrement.”

Bien que cette transition vers une app de messagerie puisse sembler tout à fait logique suite au déclin de l’engagement enregistré par Clubhouse après la pandémie, nul ne sait si la société pourra retrouver les sommets comme en 2021, période à laquelle elle attirait des millions d’utilisateurs et était estimée à plusieurs milliards de dollars. Clubhouse parviendra-t-elle à renaître ? L’avenir nous le dira.