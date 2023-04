Clubhouse licencie et se prépare à un grand "reset". Le produit doit évoluer, un Clubhouse 2.0 arrive.

Clubhouse, l’application audio dont la popularité avait explosé pendant la pandémie, licencie aujourd’hui de nombreux employés dans le cadre d’un grand “reset”, comme l’a annoncé la startup. Dans une lettre transmise aux salariés, les fondateurs Paul Davison et Rohan Seth expliquent qu’ils “réduisent la taille de l’entreprise de 50 % et disent au revoir à de nombreux collègues talentueux et dévoués”.

À noter, Paul Davison et Rohan Seth déclarent que l’entreprise, qui était évaluée à 4 milliards de dollars en 2021, est encore très bien financée, avec “des années d’exploitation restantes”. Et d’ajouter qu’ils ne ressentent pas “de pression immédiate pour réduire les coûts”.

La popularité de Clubhouse avait explosé au début de l’année 2021, alors que les gens se sentaient isolés à cause de la pandémie. L’app avait attiré de grands noms, comme Elon Musk et Oprah dans ses conversations audio, ce qui a grandement aidé à son succès. Mais Paul Davison reconnaissait plus tard que cette croissance fut “bien trop rapide” et l’utilisation de l’app avait largement diminué lorsque la concurrence commençait à copier le service et que les gens ont pu reprendre leurs activités normales.

Le produit doit évoluer, un Clubhouse 2.0 arrive

Dans leur lettre aux employés, Paul Davison et Rohan Seth font allusion à ces problèmes. “Mais alors que le monde s’est rouvert après la pandémie, il est devenu plus difficile pour les utilisateurs de retrouver leurs amis sur Clubhouse et d’avoir de longues conversations dans leurs vies quotidiennes”, écrivent-ils. “Pour trouver sa place dans le monde, le produit doit évoluer. Pour corriger cela, nous devons d’abord réinitialiser l’entreprise, faire disparaître des postes et revenir à une équipe plus petite centrée sur le produit.”

Les fondateurs poursuivent en expliquant qu’ils se concentrent désormais sur “Clubhouse 2.0”, sans pour autant élaborer ce à quoi pourrait ressembler ce nouveau service, si ce n’est qu’il sera conçu par une “plus petite équipe”.

Clubhouse n’est pas le seul service de live audio à avoir des difficultés. Spotify a récemment mis fin à son app similaire dédiée, Greenroom, et Reddit a, quant à lui, fermé Reddit Talk, en mars dernier. Même Amazon et Meta ont lutté pour garder leurs projets en vie.