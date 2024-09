LinkedIn utilise vos données pour former l’IA : voici comment vous désinscrire

Des préoccupations émergent alors que le réseau social professionnel LinkedIn utilise les données de ses utilisateurs pour entraîner son intelligence artificielle. Les membres peuvent désormais choisir de se désinscrire de cette pratique pour mieux protéger leur confidentialité.

Tl;dr LinkedIn utilise l’IA pour améliorer ses fonctionnalités, notamment un chatbot et une aide à la rédaction.

La filiale de Microsoft a collecté les données des utilisateurs sans leur consentement explicite pour améliorer ses outils d’IA.

Les membres de l’UE sont exemptés de cette collecte de données en raison des réglementations strictes en matière de protection des données.

Il est possible de se désinscrire de la collecte de données de LinkedIn pour l’IA en modifiant les paramètres de confidentialité.

LinkedIn et l’IA : un mariage controversé

Face à la prolifération de l’intelligence artificielle dans le paysage des médias sociaux, LinkedIn, le réseau social professionnel détenu par Microsoft, ne fait pas exception. La plateforme a introduit plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA, incluant un chatbot pour les chercheurs d’emploi, une assistance à la rédaction pour les profils et des outils pour les recruteurs.

Des pratiques de collecte de données critiquées

Cependant, derrière ces innovations se cache une pratique controversée : la collecte automatique de données. En effet, Blake Lawit, vice-président senior et conseiller général de LinkedIn, a révélé que l’entreprise utilise les données des profils et publications des utilisateurs pour améliorer ses outils d’IA. Cette collecte de données, faite sans le consentement explicite des utilisateurs, a suscité une vague d’inquiétude concernant la confidentialité et la sécurité des données.

Les utilisateurs de l’UE épargnés

Cependant, les membres de LinkedIn basés dans l’Union Européenne peuvent respirer. Grâce à des lois strictes sur la confidentialité des données, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), LinkedIn n’a pas collecté les données des utilisateurs de l’UE pour l’entraînement de son IA. De plus, l’entreprise a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de le faire dans un avenir prévisible.

Si vous êtes préoccupé par l’utilisation de vos données, il est possible de se désinscrire de la collecte de données de LinkedIn pour l’IA. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte et trouvez l’onglet « Confidentialité des données ». Cliquez ensuite sur « Données pour l’amélioration de l’IA générative » et désactivez l’option. Ainsi, bien qu’il soit impossible de récupérer les données déjà partagées, cette démarche simple peut empêcher LinkedIn d’utiliser davantage vos informations pour entraîner ses modèles d’IA.

Ces révélations soulignent l’importance de la transparence, du consentement et de la protection des données dans un contexte où l’IA est de plus en plus présente. Il semble donc plus crucial que jamais de lire attentivement les conditions d’utilisation et de surveiller ce que l’on partage sur les plateformes de médias sociaux.